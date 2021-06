Extra strenge regels rond reizen voor 27 ‘hoogrisicolanden’

Er geldt deze zomer een inreisverbod uit 27 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, waar het coronavirus nog welig tiert. Dat heeft minister Vandenbroucke gezegd.

‘Dit zijn dagen waarvan we kunnen genieten’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagavond na afloop van het Overlegcomité. Daar werden opnieuw versoepelingen aangekondigd, die u hier kunt terugvinden. ‘We hopen op een zo zorgeloos mogelijke zomer, maar daarvoor moeten we natuurlijk nog maatregelen nemen. De dijken die we aanleggen tegen het coronavirus moeten stevig genoeg blijven. Daarom moeten we voorzichtig blijven met reizen.’

De Belgische ministers van Volksgezondheid hebben daarvoor 27 ‘hoogrisicolanden’ aangeduid waarvoor extra strenge regels gelden, aldus Vandenbroucke. ‘Vanuit die landen geldt een inreisverbod voor niet-inwoners en niet-Belgen en voor wie daar in de afgelopen veertien dagen is geweest, zal nog een verplichte quarantaine gelden.’

Het gaat om deze landen: Botswana, Jordanië, Zuid-Afrika, Congo, Qatar, Nepal, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Paraguay, India, Uruguay, Georgië, Chili, Trinidad Tobago, Colombia, Bangladesh, Oeganda, Argentinië, Zimbabwe, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibië, Mozambique, Suriname, Peru en Pakistan.