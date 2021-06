Overzicht | Dit heeft het Overlegcomité beslist

Het Overlegcomité heeft een aantal nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Een overzicht.

1. Horeca

De versoepelingen in de horeca gaan al van start vanaf 27 juni. Dat is niet toevallig de dag waarop de Rode Duivels vermoedelijk – als ze komende maandag hun wedstrijd tegen Finland succesvol afwerken – hun achtste finales op het EK voetbal spelen. Het gaat om de volgende versoepelingen:

U mag weer met acht aan een tafel zitten, ook binnen.

Het sluitingsuur wordt verlaat van 23.30 uur naar 1 uur. Dat geldt voor de horeca, nachtwinkels en horecazaken die aan huis leveren.

Het samenscholingsverbod (tien personen overdag en tot vier uur ‘s nachts) wordt opgeheven

Het gebruik van plexiglas is weer toegestaan op terrassen wanneer de 1,5 meter niet kan worden aangehouden tussen de verschillende tafels.

Cafésporten en kansspelen zoals darts zijn weer toegelaten, zolang u een mondmasker draagt.

2. Telewerk

U mag weer naar het werk, want telewerk is vanaf 27 juni niet langer verplicht. Het blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.

Fysieke teambuildings zijn weer toegelaten.

3. Thuis

Vanaf 27 juni mag u ook thuis 8 mensen binnen ontvangen, die geen deel uitmaken van uw gezin. Kinderen onder twaalf jaar worden niet meegerekend.

4. Winkelen

Vanaf 27 juni zijn er geen beperkingen meer op het aantal mensen met wie u mag winkelen, zolang u een masker draagt.

5. Evenementen

Evenementen kunnen met 2.000 personen binnen en 2.500 personen buiten. Bij evenementen buiten vervalt de mondmaskerplicht als u blijft neerzitten tijdens het evenement.

Jeugdkampen mogen weer met overnachting en met een maximum van 100 personen. Ook jeugdactiviteiten en het verenigingsleven mogen met datzelfde maximum weer op gang komen. Pre-testing wordt wel ten zeerste aanbevolen.

Bij alle sportieve activiteiten mogen alle jongeren tot en met 18 jaar vergezeld worden van een lid van hetzelfde gezin. Douches en kleedkamers mogen in sportinfrastructuren gebruikt worden.

Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen met tot 200 personen binnen of 400 personen buiten. Bij gebruik van het covid infrastructure risk model (CIRM) of het covid event risk model (CERM) geldt de beperking van 2.000 personen binnen en 2.500 personen buiten.

Kermissen en Markten mogen, maar moeten vanaf een bezoekersaantal van meer dan 5.000 een eenrichtingsverkeerplan opstellen, met afzonderlijke in- en uitgang. De mondmaskers blijven verplicht in juli en augustus.

Er zijn geen beperkingen meer op samenscholingen en betogingen, zolang de mondmaskerplicht gerespecteerd wordt en anderhalve meter afstand wordt bewaard.

Feesten en recepties binnen kunnen zonder beperking plaatsvinden, zolang er per tafel maximum acht personen zitten en het sluitingsuur van 1 uur gerespecteerd wordt.

6. Covid-safe ticket

Voor grote evenementen zoals Pukkelpop, waar meer dan de ‘normale’ maximumaantallen nodig zijn, wordt het Covid-safe ticket verplicht. Dat lijkt een beetje op het Europees coronapaspoort, maar de negatieve test voor dit ticket mag ook een antigeen-test zijn, die binnenkort in de apotheker beschikbaar zal zijn en veel sneller resultaat biedt. Organisatoren zijn niet verplicht om een testmogelijkheid bij de ingang van het evenement aan te bieden. Tot 16 juli geldt daar een maximum van 4.000 man binnen voor testevenementen die enkel toegankelijk zijn met zo’n Covid-safe ticket, buiten zijn maximaal 5.000 mensen toegelaten wanneer u enkel met een Covid-safe ticket toegang kunt krijgen.

7. Vakantie

Vanaf 27 juni mag u naast uw eigen gezin, met 8 extra mensen een vakantiehuisje huren. Kinderen onder twaalf worden hierin niet meegerekend. Toeristische logies waar plaats is voor groepen groter dan 15, tellen geen beperkingen. Zolang de protocollen van de toeristische sector gevolgd worden.

Voor 27 landen geldt het ‘noodremprincipe’. Dat betekent dat Belgen die terugkeren uit deze landen sowieso verplicht 10 dagen in quarantaine zullen moeten, met een PCR-test op dag 1 en dag 7. Die verplichting zal ook gelden voor wie volledig gevaccineerd is of met een negatief testresultaat België opnieuw binnenkomt. Voor niet-Belgen die binnen de 10 dagen voor aankomst in België in een van die landen verbleef, geldt een inreisverbod. Er wordt een uitzondering gemaakt voor diplomaten en specifiek vervoer van goederen. Dit geldt voor Botswana, Jordanië, Zuid-Afrika, Congo, Qatar, Nepal, Brazilië, Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Paraguay, India, Uruguay, Georgië, Chili, Trinidad Tobago, Colombia, Bangladesh, Oeganda, Argentinië, Zimbabwe, eSwatini, Lesotho, Namibië, Mozambique, Suriname, Peru en Pakistan.