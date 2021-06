Antwerp haalt Bjorn Engels terug naar België

Straf transfernieuws vanop de Bosuil: Antwerp haalt Bjorn Engels (26) weg bij Aston Villa. De verdediger tekent een contract tot 2026 en keert na vier jaar in het buitenland terug naar ons land.

Na vier jaar keert Bjorn Engels terug naar zijn thuisland. In de zomer van 2017 verliet het jeugdproduct van Club Brugge blauw-zwart voor een transfer naar Olympiakos, dat hem een jaar later al uitleende aan het Franse Stade Reims, waar hij later ook een definitief contract tekende.

De laatste twee seizoenen speelde Engels voor Aston Villa. Al is spelen relatief. In totaal kwam hij negentien keer in actie voor The Villans. Dit seizoen speelde hij welgeteld één wedstrijd, voor de beloftenploeg weliswaar.