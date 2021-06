Christian Eriksen heeft het ziekenhuis verlaten: ‘Meteen ploegmaats bezocht’

Foto: Pool via REUTERS

Christian Eriksen is ontslagen uit het ziekenhuis, zo bevestigt de Deense voetbalbond vrijdag. De 29-jarige international werd er afgelopen zaterdag opgenomen nadat hij tijdens de EK-wedstrijd in Kopenhagen tegen Finland een hartstilstand had gekregen en op het veld werd gereanimeerd.

De Deense federatie laat weten dat Eriksen met succes is geopereerd. Eerder had de DBU gemeld dat hij een defibrillator ingeplant zou krijgen.

‘Christian Eriksen heeft een succesvolle operatie ondergaan en werd vandaag ontslagen uit het Rigshospitalet. Vandaag bezocht hij ook het nationale team in Helsingör – en van daaruit zal hij naar huis gaan en tijd doorbrengen met zijn familie’, aldus de DBU.

Eriksen bedankt in een korte reactie iedereen voor het enorme aantal gelukswensen. ‘Het was ongelofelijk om te zien en te voelen. De operatie ging goed, en gezien de omstandigheden stel ik het prima. Het was heel leuk om de jongens terug te zien na de fantastische wedstrijd die ze gisterenavond speelden. Ik hoef er niet bij te vermelden dat ik hen maandag opnieuw zal aanmoedigen tegen Rusland.’

Denemarken verloor donderdagavond met 1-2 van de Rode Duivels maar maakte vooral in de eerste helft indruk. De wedstrijd werd in minuut 10 (het rugnummer van Eriksen) onderbroken voor een minuut applaus als steunbetuiging aan de speler van Inter Milaan.