Hevige onweders barsten los in Vlaanderen

Op meerdere plaatsen in Vlaanderen zijn vrijdagnamiddag al hevige onweders losgebarsten. ‘In Lissewege is er zelfs al sprake van hagelstenen van twee tot vier centimeter groot’, meldt Nicolas Roose van Noodweer Benelux.

Bij Noodweer Benelux verwachten ze dat nog meerdere andere plaatsen in Vlaanderen getroffen zullen worden door hevige onweders. ‘Vooral dan in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, zo blijkt uit de Onweerradar, aldus Roose. ‘Naar vanavond toe zullen de onweders dan wegtrekken richting Nederland.’

Roose voegt er nog aan toe dat er ook komend weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, nieuwe onweders worden voorspeld. ‘En ook die kunnen hevig zijn.’

Eerder op dag hield een onweer ook al lelijk huis in Vlaams-Brabant. De brandweerzone Vlaams-Brabant-West kreeg een tweehonderdtal oproepen, voornamelijk over ondergelopen kelders of andere waterschade. Zwaarst getroffen was de streek rond Ternat en Asse, maar ook in Lennik en Gooik was er heel wat overlast.

In Asse was het vooral deelgemeente Asbeek die te lijden had onder de zware regenval. In enkele straten stond het water op korte tijd zo’n 30 centimeter hoog, waardoor heel wat kelders onderliepen. In Mollen trad dan weer een beek uit haar oevers.

In Ternat kwamen onder meer de Brusselstraat en de Langestraat onder water te staan, terwijl in Lennik verschillende straten kregen af te rekenen met modderstromen.