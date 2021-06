Witsel mikt op achtste finales: ‘Dan hoop ik negentig minuten aan te kunnen’

Axel Witsel vierde donderdagavond in het Parkenstadion een opmerkelijke rentree in het duel tegen Denemarken. Op het uur mocht Witsel op de zes Leander Dendoncker komen vervangen en zo voltrok het mirakel zich helemaal, amper vijfenhalve maand nadat hij uitviel met een scheur in de achillespees en zijn EK-droom voorbij leek.

‘Het is nooit makkelijk om in te vallen en al zeker niet na een afwezigheid van meer dan vijf maanden’, vertelde een duidelijk opgeluchte Witsel vrijdag in Tubeke. ‘Ik voelde me goed, raakte meteen de bal en zat onmiddellijk in de wedstrijd. Het ritme was wel nog een probleem, maar dat is ook maar normaal na bijna een halfjaar. Finaal was het allemaal positief. Het deed deugd om op het veld te staan.’

Bondscoach Roberto Martinez liet vrijdag weten dat Witsel maandag meteen in de basis start tegen Finland, net als Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Thomas Vermaelen. ‘Ik heb dan ook minuten nodig. Tegen Finland hoop ik dan ook voldoende minuten te kunnen spelen om volledig fit te geraken voor de achtste finales. In die tweede ronde hoop ik er te staan, dan hoop ik een volledige wedstrijd aan te kunnen’, aldus Witsel.