In Californië, Nevada, Arizona en Utah werden temperaturen tot boven 50°C gemeten. Er is extreme droogte in de streek, en het gevaar op bosbranden reëel.

Het zuidwesten van de Verenigde Staten wordt sinds enkele dagen geteisterd door een hittegolf. Meer dan 48 miljoen mensen staan onder zogenaamde ‘heat advisory watches’. Dat zijn waarschuwingen die de nationale weerdienst in de VS uitvaardigt, wanneer er gevaar is voor de natuur of volksgezondheid door extreme hitte en droogte. Zo’n waarschuwingen werden uitgevaardigd voor het grootste deel van het zuidwesten van de States. In Arizona, Zuid-Nevada, Californië, en Zuid-Utah werd een ‘extreme hitte waarschuwing’ verspreid, in Kansas, Nebraska, Iowa en Missouri een ‘gewone’ waarschuwing. Inwoners worden aangeraden binnen te blijven en veel water te drinken.

Recordtemperaturen sinds 1894

De afgelopen dagen werden er absolute recordtemperaturen vastgesteld. In Salt Lake City, Utah steeg de temperatuur tot 42°C. Dat is het hoogste ooit vastgesteld sinds de metingen begonnen in 1894. Ook in het Nationaal park van Death Valley, sowieso al een van de warmste plaatsen op aarde, sneuvelde een record. Op woensdag was het er 54°C warm.

Verwacht wordt dat de volgende dagen nog een aantal maxima zullen gebroken worden. In Phoenix zou de temperatuur tot 47°C kunnen klimmen, en in Las Vegas zou het kwik tot 45°C kunnen stijgen.

Bosbranden

In het westen wordt vooral een uitbraak van bosbranden gevreesd. De streek kampte al een tijd met droogtes. Daardoor zou het gevaar nu extra hoog zijn, en is er verhoogde waakzaamheid in zes verschillende staten.

Een ander probleem is de belasting van de elektrische circuits. Vooral in Californië wordt er gevreesd dat dit misschien een probleem zou kunnen worden. Momenteel hebben er zich nog geen problemen voorgedaan, maar de mensen worden aangeraden om hun verbruik zo veel mogelijk te beperken.