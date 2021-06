Belgian Cats herpakken zich op EK basketbal en walsen over Slovenië

De Belgian Cats demonstreren tegen Slovenië en nemen zo revanche. De tweede wedstrijd van het EK in Strasbourg bracht immers een verpletterende overwinning tegen Slovenië. Weg zijn de twijfels na de misstap tegen Bosnië. Winst zondag tegen Turkije en groepswinst is misschien nog mogelijk.

De Belgian Cats startten sterk aan de wedstrijd. Julie Allemand opende de score en Emma Meesseman volgde snel haar voorbeeld: 4-0. Antonia Delaere lukte een 2 op 2 en Kyara Linskens scoorde vanop afstand zodat er na amper drie minuten reeds een 10-2 Belgische bonus op het scorebord van de weer veel te warme Rhenus Sport Arena in Straatsburg flikkerde. Eva Lisec scoorde wel voor Slovenië, maar de Cats verdedigden strak en gezond agressief en maakten vooral snelheid: 16-8. In het eerste kwart had de ganse basisvijf weer gescoord. Hanne Mestdagh viel sterk in en scoorde een bom: 21-10. De Belgische vrouwen domineerde het eerste schuifje met weer een knappe Emma Meesseman: 25-14.

Het tweede kwart bracht een Belgische demonstratie. De Cats swingden weer zoals ‘vanouds’ en veegden de Slovenen van het parket. Antonia Delaere was snedig, Hanne Mestdagh vuurde drie bommen af en Julie Allemand toverde zes assists uit de handen. Van 29-16 ging het dan ook snel naar 34-21 en 39-21. Kim Mestdagh was weer outstanding in defense en bij 42-21 was de twintiger reeds een feit. Halfweg hadden zeven speelsters al gescoord, waarvan drie in de dubbele cijfers. De Cats pakten tevens weer uit met splijtende fast-breaks en trokken naar de kleedkamer met een 55-29-tussenstand.

De Cats gingen in het derde kwart op hun elan door, hielden het tempo hoog en via Emma Meesseman en Billie Massey ging het naar 61-31 en 68-35. De Slovenen leden balverliezen en de Belgian Cats bleven eenvoudig domineren: 71-42 en 73-44 na drie kwarts. Negen Belgische speelsters hadden intussen gescoord en defensief bleef het goed op slot.

In het slotkwart ging de clinic van Emma Meesseman (23 punten, 3 rebounds, 7 assists) nog eventjes verder: 82-44. Even later kreeg ze van bondscoach Philip Mestdagh een applausvervanging. Julie Allemand had intussen al tien assists uitgedeeld. Ook Kim Mestdagh kreeg die en in de slotfase van de partij scoorde Kyara Linskens na flitsende assists van Marjorie Carpréaux. Becky Massey, tweelingzus van Billie, vierde haar debuut op het EK en na een heerlijke pot basketbal zegevierden de Belgian Cats uiteindelijk met 92-57.

België: Kim Mestdagh 11, Delaere 13, Carpréaux 0, Meesseman 23, Linskens 14, Hanne Mestdagh 13, Geldof 6, Becky Massey0 , Nauwelaers 0, Billie Massey 5, Vanloo 1, Allemand 6

Slovenië: Lisec 11, Oblak 4, Kroselj 0, Senicar 2, Gorsic , Prezelj , Jakovina , Friskovec , Debeljak , Evans , Trebec , Baric

Kwarts: 25-14, 30-15, 18-15, 19-13