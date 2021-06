Hongerstaking tot het einde om Belg te kunnen worden

Meer dan 400 mensen zonder papieren zijn al sinds 23 mei in hongerstaking voor een ander migratiebeleid. Maar staatssecretaris Sammy Mahdi wil hen niet de minste hoop geven. ‘Laten we vooral allemaal hopen dat er niemand sterft’, zegt hij. ‘Ik hoop niet te moeten bewijzen hoe principieel ik wel ben.’

In deze podcast praten we met de mensen zonder papieren en komen we erachter of hun actie kan lonen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Wouter Woussen| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Fien Dillen en Lise Bonduelle| Eindredactie Fien Dillen| Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.