Victor Campenaerts debuteert in Ronde van Frankrijk

Victor Campenaerts, die woensdag nog brons wegkaapte op het BK tijdrijden in Ingelmunster, mag zich opmaken voor zijn eerste Ronde van Frankrijk (26 juni-18 juli). Dat heeft zijn ploeg, Team Qhubeka-Assos, vrijdag bekendgemaakt.

De 29-jarige werelduurrecordhouder, die zich dit seizoen omschoolde tot klassiek renner, nam al vijf keer deel aan de Giro (2017-2021) – hij won dit jaar de 15e rit – en twee keer aan de Vuelta (2016 en 2018), maar nog nooit aan de Tour. Ook twee andere Qhubeka-renners mogen proeven van hun eerste Ronde van Frankrijk: de Amerikaan Sean Bennet (25) en de Zuid-Afrikaan Nicholas Dlamini (25).

Opvallend: Dlamini wordt de eerste zwarte Zuid-Afrikaan in de Tour. ‘Geselecteerd worden is een absolute droom’, zegt Dlamini, die opgroeide in een buitenwijk van Kaapstad. ‘Ik droomde hier als kind al van en nu het echt gaat gebeuren, voelt het onwerkelijk.’

Selectie: Fabio Aru (Ita), Sean Bennett (VSt), Victor Campenaerts (Bel), Simon Clarke (Aus), Nicholas Dlamini (ZAf), Michael Gogl (Oos), Sergio Henao (Col), Max Walscheid (Dui)

Lotto Soudal: ‘Sterkst mogelijke ploeg’

Ook Lotto Soudal heeft zijn selectie klaar voor de 108e editie van de Tour de France. De Belgische formatie rekent op Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, Roger Kluge, Harry Sweeny, Tosh Van der Sande en Brent Van Moer.

‘We vaardigen onze sterkst mogelijke ploeg af’, vertelt Lotto Soudal General Manager John Lelangue. ‘Het overgrote deel van onze renners is in topvorm uit de Dauphiné en Baloise Belgium Tour gekomen. Het is overduidelijk dat Caleb Ewan onze absolute en terechte kopman is. Ik zie wel zes of zeven ritten waar sprinters het onder mekaar kunnen uitmaken voor de ritzege. Calebs vaste trein, met Jasper De Buyst en Roger Kluge, werd in de Baloise Belgium Tour met succes uitgebreid met Harry Sweeny en Tosh Van der Sande, een combinatie die – eerder dit jaar – ook al succesrijk was in de UAE Tour.’

‘De overige drie plaatsen zijn ingenomen door vrijbuiters’, vervolgt Lelangue. ‘Philippe Gilbert, Thomas De Gendt en Brent Van Moer zullen in de niet-sprintersritten gaan voor ritzeges. Zoals we ze kennen: met bravoure en veel durf. Wij vertrekken alvast erg optimistisch naar Brest.’