Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/1.455.925 euro).

De Limburgse tandem, het zesde reekshoofd in Duitsland, verloor in de halve finales tegen de Duitser Kevin Krawietz en de Roemeen Horia Tecau, de derde reekshoofden, in twee sets: 7-6 (8/6) en 7-5. De partij duurde 1 uur en 29 minuten.