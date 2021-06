Yellow Tigers leggen rode lantaarn Thailand over de knie

De Belgische nationale volleybalvrouwen hebben vrijdag hun dertiende wedstrijd in de Nations League tegen rode lantaarn Thailand gewonnen. De Yellow Tigers haalden het met 1-3. De setstanden waren 23-25, 24-26, 25-23 en 15-25. Het is voor de Tigers de zesde overwinning van dit seizoen in de Nations League.

De speelsters van bondscoach Gert Vande Broek nemen het morgen/zaterdag op tegen thuisland Italië. Zondag valt het doek met de vijftiende en laatste groepswedstrijd tegen Canada. Vorig jaar werd de Nations League geannuleerd vanwege de coronapandemie. Het toernooi vindt dit jaar plaats in een bubbel in het Italiaanse Rimini. De top vier na de groepsfase stoot door naar de finaleronde.

In de Nations League zijn de Belgische vrouwen een van de ‘challenger teams’, net als Polen, Canada en de Dominicaanse Republiek. Ze zijn dus niet verzekerd van deelname. Maar in deze editie is er uitzonderlijk geen degradant, waardoor de Yellow Tigers er in 2022 ook zeker bij zullen zijn. In 2018 eindigde België in de eerste editie als dertiende, een jaar later misten ze als zevende maar nipt de finaleronde die destijds met zes werd afgewerkt.

Na de Nations League volgt voor de Yellow Tigers komende zomer nog het EK (18 augustus - 4 september).