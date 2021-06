In de Jos Smolderenstraat op het Nieuw Zuid in Antwerpen is vrijdagmiddag een basisnieuwbouw deels ingestort. Het medisch rampenplan is afgekondigd. De Antwerpse politie is ter plaatse en stelt een veiligheidsperimeter in. De ernst van de feiten is nog niet duidelijk. Er is sprake van meerdere gewonden.