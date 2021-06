Amerikaanse stuntman sterft tijdens recordpoging

Een 28-jarige stuntman is donderdag bij een ongeluk om het leven gekomen in de staat Washington.

Alex Harvill wou het wereldrecord voor de langste motorsprong breken tijdens de Moses Lake Airshow. Voor publiek wou hij een sprong van 107 meter maken. Maar tijdens een oefensprong in de voorbereidingen kwam hij meters tekort. Hij overleefde de klap niet.

Volgens de Columbia Basin Herald - een lokale krant - werd Harvill over zijn stuur gegooid en verloor hij zijn helm tijdens de crash.

De organisatoren van de Moses Lake Airshow zeiden dat de stuntman gewond naar het ziekenhuis was overgebracht. De politie bevestigde later dat hij was overleden.

‘Ons diepste medeleven gaat uit naar de familie, vrienden en geliefden van Alex’, zei het bureau van de sheriff in een verklaring. Harvill was getrouwd en werd vorige maand nog vader van een zoon, Watson. Hij had ook een oudere zoon, Willis. Zijn gezin was aanwezig bij het ongeval.

Harvill probeerde het record van Robbie Maddison te breken. ‘Hij was eropuit om vandaag een nieuw wereldrecord te vestigen, maar betaalde daar de ultieme prijs voor’, schreef Maddison op Instagram. ‘Mijn hart breekt voor zijn familie.’

Op Instagram deelde Harvill beelden van de voorbereidingen: