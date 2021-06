Joe Biden heeft een wetsvoorstel ondertekend dat van 19 juni een nationale feestdag maakt. ‘Juneteenth’, de dag waarop het land het einde van de slavernij herdenkt. Naar welke gebeurtenis verwijst Juneteenth juist?

In het Zuiden van de Verenigde Staten was Juneteenth al langer een regionale feestdag. Nu is het ook een nationale feestdag. Nadat de Amerikaanse Senaat het voorstel stemde, koos ook een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden voor de extra feestdag. De Amerikaanse president Joe Biden bekrachtigde de wet donderdag. De beslissing komt er na een bewogen jaar met veel Black Lives Matter-protesten die volgden op de dood van onder meer George Floyd en Breonna Taylor.

Wat is Juneteenth?

Juneteenth is een samentrekking van june (juni) en 19th (19de), en staat ook wel bekend als ‘Emancipation day’, emancipatiedag. In 1865 gaven de zuidelijke geconfedereerde staten zich gewonnen in de Amerikaanse Burgeroorlog. Onder president Abraham Lincoln trad de Emancipatieproclamatie al in 1863 in werking, maar pas meer dan twee jaar later, op 19 juni in 1865, kregen de laatste Afro-Amerikaanse slaven in de staat Texas ook echt hun vrijheid terug, toen een generaal het nieuws over de overgave en het einde van de slavernij bracht. Juneteenth is daarom niet alleen een dag die niet alleen vrijheid voor zwarte Amerikanen viert, maar ook herinnert aan de vrijheid die beloofd wordt en nog moet komen, relevant tot op vandaag en blijvend actueel.

De dag is al sinds 1980 een feestdag in Texas. De feestdag was in 2021 al in 48 andere staten en het District Colombia erkend. Nu Joe Biden de wet ondertekend heeft, krijgen alle federale werknemers een dag vrij op 19 juni. Omdat die dit jaar op zaterdag valt, hebben miljoenen federale werknemers vrijdag al een vrije dag.

Omdat de wet maar één dag voor de feestdag in werking treedt, geven sommige privébedrijven een vrije dag die werknemers zelf mogen inplannen dit jaar. Andere bedrijven voeren de feestdag vanaf 2022 in. Airbnb laat werknemers dit jaar al een vrije dag nemen.

Juneteenth kwam prominent op de agenda toen vorig jaar veel marsen tegen raciale ongelijkheid in de VS plaatsvonden. Joe Biden heeft als presidentskandidaat beloofd om de problematiek hoog op de agenda te zetten. Het is ook een overwinning voor veel activisten die al jaren strijden om van Juneteenth een federale feestdag te maken, zoals Opal Lee, de 94-jarige ‘grootmoeder van Juneteenth, die donderdag op het Witte Huis aanwezig was bij de ondertekening van de wet.

I was honored to welcome Miss Opal Lee to the White House today. A daughter of Texas. And the grandmother of the movement to make Juneteenth a federal holiday. pic.twitter.com/pl3tFSxGds — President Biden (@POTUS) June 18, 2021

PUCO offices will be closed today, June 18, in honor of Juneteenth. pic.twitter.com/XXRSaVd2Ut — Public Utilities Commission of Ohio (@PUCOhio) June 18, 2021