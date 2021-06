Angels, zo werd het selecte clubje modellen genoemd dat voor het lingeriemerk mocht lopen. Het merk, dat al jaren kampt met een negatief en vrouwonvriendelijk imago, probeert het nu met ‘echte’ vrouwen, gekozen voor andere kwaliteiten dan de verhouding tussen taille en buste. Of de veranderingen nog op tijd zijn, blijft de vraag.

De vleugels worden opgehangen, de bedazzled bh’s gaan de vuilnisbak in. Victoria’s Secret slaat een andere weg in. Geen modellen meer die het lichaam van een barbie griezelig benaderen. Ook de naam Angels moet eraan geloven. Vanaf nu spreekt het bedrijf over het ‘VS collectief’. Het merk kreeg al langer zware kritiek om de manier waarop het vrouwen representeert. Te veel vanuit een mannelijk perspectief, klonk het vaak.

Dat was ook de visie van voormalig ceo Leslie Wexner (82). Het moest volgens hem een winkel zijn waar mannen zich comfortabel voelden om lingerie voor hun vrouw te kopen. Buiten het winkelgemak voor mannen was het beeld van de vrouw voor wie die lingerie werd gekocht ook weinig divers en vrouwvriendelijk.

Van veranderingen wilde Wexner niet weten. Vorig jaar moest hij na 57 jaar opstappen, nadat in 2019 bekend raakte dat hij er nauwe contacten met Jeffrey Epstein op nahield, de rijke investeerder die datzelfde jaar werd gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van en handel in minderjarige meisjes. Het was de zoveelste tegenslag voor het merk, dat modellen als Heidi Klum en Tara Banks mee groot maakte.

Ook financieel zag het plaatje er steeds minder rooskleurig uit. In mei vorig jaar moest het merk nog een kwart van zijn winkels in Noord-Amerika sluiten. In de plaats komen zeven vrouwen, gekozen voor wat ze bereikt hebben.

Foto: ISOPIX

Priyanka Chopra Jonas (38)

Chopra is een Indiase actrice, zangeres en filmproducent. Ze werd bekend na het winnen van Miss World in 2000. In 2018 stond ze op de lijst van 100 meest invloedrijke vrouwen ter wereld. Ze staat ook bekend voor haar inzet voor gendergelijkheid, het kleiner maken van de loonkloof, kinderrechten en feminisme.

Foto: REUTERS

Megan Rapinoe (35)

Amerikaanse voetbalster die in 2006 debuteerde in het Amerikaans vrouwenvoetbalelftal. Ze won goud in 2012 tijdens de Olympische spelen, net als tijdens de WK’s in 2015 en 2019. Datzelfde jaar won ze ook de Ballon D’Or, de titel van beste voetbalster ter wereld. Rapinoe is ook een boegbeeld van de strijd tegen genderongelijkheid. In een interview in 2012 vertelde ze voor het eerst dat ze een relatie had met een vrouw.

Foto: ISOPIX

Valentina Sampaio (24)

Valentina is een Braziliaans model en actrice. In 2019 was ze het eerste transgendermodel dat openlijk voor Victoria’s Secret werkte. In 2020 stond zo ook op de cover van Sports Illustrated als eerste transgendermodel. Ze zet zich in voor de gelijkheid van transgenders in haar thuisland.

Foto: AFP

Adut Akech (21)

Adut was 7 jaar oud toen ze als Zuid-Soedanese vluchteling Australië binnenkwam. Op 16-jarige leeftijd tekende ze haar eerste contract als model. Ze werd in 2019 door Meghan Markle uitgekozen als een van de vijftien vrouwen die de cover van Vogue mochten sieren waarvan de hertogin gastredacteur was. In 2019 werd zo ook uitgeroepen tot ‘Model of the Year’.

Foto: SHUTTERSTOCK

Amanda De Cadenet (49)

Ze is journaliste, fotograaf en presentatrice. In 2016 richtte ze Girlgaze op, een online platform dat vrouwen en niet-binaire creatievelingen verbindt met verschillende bedrijven en merken. Ze besloot het platform te creëren omdat ze in het verleden ‘door haar gender vaak creatieve opportuniteiten gemist heeft’. In 2020 werd ze dankzij Girlgaze door het Amerikaanse magazine Fast Company uitgeroepen tot meest creatieve persoon in het bedrijfsleven.

Foto: SHUTTERSTOCK

Eileen Gu (17)

De Chinees-Amerikaanse Eileen werd dit jaar wereldkampioen freestyle ski. Ze werd toen ook de eerste freeskiër die twee keer goud won op het FIS Freeski World Championship. Ze won haar eerste wereldkampioenschap Freeski in Italië toen ze nog maar 15 jaar oud was.

Foto: Getty images

Paloma Elsesser (29)

Elsesser is een plus-size model dat ontdekt werd via Instagram en onder andere al voor Nike, Fenty Beauty, Lanvin en Vogue werkte. In 2019 maakte ze haar acteerdebuut in de misdaadthriller Uncut gems. Ze staat bekend voor haar body positivity. Ze schreef geschiedenis toen ze samen met de Nederlandse Jill Korteleven als eerste curvy model op de catwalk van het Italiaanse Fendi te zien was tijdens de modeweek in Milaan. Ook voor Lanvin mocht ze als eerste plus-size model ooit op de catwalk.