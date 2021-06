‘Swiggers heeft recht op eerherstel’

Arco-topvrouw Francine Swiggers wordt onterecht gebruikt als zondebok. De beschuldigingen aan haar adres zijn grotesk’, zo zegt haar advocate Eline Tritsmans.

‘Als er iets misgaat zoeken we een zondebok: liefst is dat iemand van vlees en bloed. Dat is het lot van Francine Swiggers. Ten onrechte. Het is bij de haren getrokken. Men doet het voor alsof ze alsof ze in haar eentje aan de knoppen zat, niet alleen bij Arco maar zelfs bij Dexia. Dit staat heel ver van de realiteit’, zei Tritsmans.

Volgens Tritsmans is het veelzeggend dat Swiggers in de eerste dagvaarding van Deminor, dat optreedt voor 2.172 coöperanten, niet geviseerd werd. Deminor viseerde toen de Arco-vennootschappen. Dat gebeurde wel in maart 2015 nadat de Arco-vennootschappen Deminor in vrijwaring hadden gedagvaard. Met andere woorden: het was een strategische tegenzet. Swiggers was pasmunt.

Swiggers was volgens Tritsmans maar één van de 22 Arcopar-bestuurders. En in een raad van bestuur worden alle beslissingen collegiaal genomen. Het gaat dus niet op enkel haar eruit te pikken, vindt de advocate. Deminor beschuldigt Swiggers ook van jaarrekeningfraude. ‘Grotesk’, zei Tritsmans die uitlegde dat de waarde van het aandeel Dexia in de boeken werd opgenomen op basis van het eigen vermogen van Dexia. ‘Conform de wettelijke boekhoudnormen.’

Het niet terugbrengen van de waarde van Dexia in de boeken van Arco tot de beurskoers, is volgens Deminor één van de manieren die Swiggers gebruikte om coöperanten aan boord te houden. Tritsmans, die de verklaringen overliep, zei niet in te zien hoe dit coöperanten hun beslissing beïnvloed zou hebben. ‘Misschien was er wel impact van de aankondiging van de overheid dat de Arco-aandelen van de staatswaarborg gingen genieten.’

Tritsmans wees er ook op dat Swiggers optrad als uitvoeringsagent van de vennootschap en dat de beweerde feiten bijgevolg haar niet persoonlijk konden aangewreven worden.

Swiggers, die door de advocate werd omschreven als intelligent en vriendelijk, slaat terug naar Deminor. Deminor wordt beschuldigd van een vals stuk gebruikt te hebben in het dossier en Swiggers startte ook een procedure wegens tergend en roekeloos geding. De valsheidsprocedure heeft te maken met een coöperant die twee verschillende documenten met verschillende datum op één blad kopieerde. Slechts één van de twee stukken dateerde uit 2011, het andere uit 1998. Daardoor leek het alsof Arco ook nog in 2011 voorhield dat er geen risico verbonden was aan het aandeel Arcopar.

Tritsmans ging nog dieper in op de crisis die Dexia, waarin Arco hoofdzakelijk belegd was, was overkomen. Niemand had de bankencrisis voorspeld, zei ze. Net toen Dexia voorzichtig leek te herstellen, sloeg vervolgens de eurocrisis toe. Dat was het einde van Dexia als groep en Arco.

‘Swiggers is te beschouwen als een piloot die probeerde een noodlanding te maken in plaats van zichzelf te redden door met parachute uit het vliegtuig te springen’, zei Tritsmans. Later vandaag moet Deminor zijn repliek geven op alle verdedigende partijen. De verdedigende partijen hebben anderhalve week voor hun slotpleidooi. Een coöperant maakte zich zorgen dat dit mogelijk sommigen een voordeel geeft.