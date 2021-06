Een geweldige assist en een heerlijk doelpunt. Kevin De Bruyne was donderdag de reddende engel bij de Rode Duivels in de 1-2-zege tegen Denemarken. En dat hebben ze ook in het buitenland gezien. ‘Masterclass’ en ‘X-factor’, alle superlatieven passeren de revue.

De Telegraaf: ‘Het verschil? Kevin De Bruyne’

‘Een weergaloos ingevallen Kevin De Bruyne schenkt België de zege tegen Denemarken’, schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. ‘De Denen waren heer en meester, maar de Belgen wisten de schade ‘te beperken’ tot 1-0 bij de rust. Bondscoach Roberto Martinez wisselde sterspeler De Bruyne voor Dries Mertens en dat zorgde al snel voor succes voor de Belgen. De Bruyne zag in de 55ste minuut Thorgan Hazard binnen de zestienmeter vrijstaan, waardoor de Dortmund-aanvaller de 1-1 kon binnentikken. De rollen waren omgedraaid, want ineens maakten de Belgen het spel, onder aanvoering van de fenomenale De Bruyne.’

‘Ook Eden Hazard kwam en met hem én De Bruyne kwamen de Denen er niet echt meer aan te pas. In de 71e minuut bezorgde een lage schuiver van de ster van Manchester City de Belgen de voorsprong: 1-2. Dat was het startsein voor de Denen om weer wat meer druk te zetten, maar Thibaut Courtois stond goed te keepen. Martin Braitwaite was er met een kopbal in de 87ste minuut heel dichtbij, maar de bal belandde op de lat. Matias Jensen knalde even later net over. De Denen kregen niet wat ze verdienden, terwijl de Belgen juist meer kregen. Het verschil? Kevin De Bruyne.’

NOS: ‘Masterclass’

Het oordeel van de Nederlandse openbare omroep was streng: ‘Tegen de Deense furie waren de Belgen een helft lang niet opgewassen. De Rode Duivels willen oogsten met een gouden generatie. (...) In niets was België een ploeg die Europees kampioen zou kunnen worden, de ploeg had geen antwoord op de Deense spierkracht en liet zich meermaals kinderlijk aftroeven in de duels’, klonk het bij de NOS.

Ex-voetballer Marco Van Basten had in de studio nog hardere woorden over voor de Duivels: ‘Ze hadden afgesproken de bal in de tiende minuut aan de tegenpartij te geven, maar Jason Denayer heeft dat niet begrepen. Hij deed het al na één minuut. Het was absoluut geen slimme actie. Het is een compliment wat Denemarken doet, maar België is ook echt schrijnend slecht. Als je zo speelt hoef je niet over tactiek te beginnen, want er klopt niks van. Je moet die gasten in de rust echt op hun flikker geven.’

Maar ook de NOS zag dat het goed was met De Bruyne: ‘Sein voor Roberto Martínez om aan het begin van de tweede helft De Bruyne binnen de lijnen te brengen. En niet veel later ook Witsel en Eden Hazard. Het Parken-stadion werd meteen getrakteerd op het eerste staaltje hogeschoolvoetbal van De Bruyne, die met een voetbeweging twee man het bos in stuurde en Thorgan Hazard de 1-1 liet aantekenen. Met een hard schot in de korte hoek zette de middenvelder van Manchester City de Belgen hoogstpersoonlijk op voorsprong. De Bruyne speelde zonder masker, nadat hij in de finale van de Champions League een gebroken neus en oogkas had opgelopen. Maar de grote ster van de Belgen bewaarde zijn lach voor later. Hij vierde zijn winnende goal ingetogen, zoals dat het beste paste op deze avond. De dag waarop Denemarken na een tweede nederlaag moet vrezen voor uitschakeling na een masterclass van De Bruyne, in de week waarin vooral duidelijk werd dat er belangrijkere dingen zijn in het leven dan voetbal.’

Voetbal International: ‘Voetballend niet beste kant gezien, wel qua karakter’

‘De entree van de sterspeler (De Bruyne, red.) gaf de ploeg een flinke impuls en in de 55ste minuut vertolkte hij al een belangrijke rol bij een aanval die met een doelpunt eindigde. Romelu Lukaku gaf de bal mee aan de aanvallende middenvelder, die met een voorzet Thorgan Hazard bereikte en laatstgenoemde kon in alle vrijheid raak schieten: 1-1.’

‘Met De Bruyne binnen de lijnen veranderde de wedstrijd. De sterspeler van Manchester City dicteerde het spel en verhoogde het tempo bij België. In de zeventigste minuut maakte hij zelf het verschil, op aangeven van de even daarvoor ingevallen Eden Hazard. De dribbelaar gaf de bal mee aan De Bruyne, die de bal met zijn linker hard voorbij Kasper Schmeichel in de korte hoek knalde: 1-2. Hij juichte bijzonder ingetogen uit respect voor Eriksen. Het begrip van de Belgen voor de pijn en de emoties bij de Denen viel sowieso op. Voetballend liet de ploeg van Martínez zich niet van zijn beste kant zien, qua karakter wel.’

BBC: ‘De wedstrijd van het toernooi’

De Britse openbare omroep noemt De Bruyne de ‘X-factor’ van de Duivels. ‘België had zijn ‘X-factor’ nodig om de match tegen de Denen te redden en zijn plaats in de achtste finales van Euro 2020 te verzekeren.’

Voor de sportcommentatoren was het niet meer dan verdiende dat de Rode Duivels in het begin van de wedstrijd op achterstand kwamen. ‘De Belgen kwamen niet in de buurt van hun beste spel tegen Denemarken, maar Kevin De Bruyne gaf een assist en scoorde zelf, wat de wedstrijd in een 1-2-overwinning voor de Belgen deed kantelen.’

‘In de tweede helft was het gewoon een kwestie van kwaliteit in de ploeg brengen’, zei ex-international Karen Carney op BBC. ‘Grote spelers maken gewoon het verschil. Ik kan het belang van die tactische en belangrijke omschakeling van Martinez niet genoeg benadrukken. Dit was de wedstrijd van het toernooi.’