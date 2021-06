Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft stevig afnemen. Er liggen nog 555 mensen met covid-19 in het ziekenhuis (-32%), van wie er 236 op intensieve zorg liggen (-22%). Om 11 uur geeft het crisiscentrum meer uitleg over de recente cijfers. Volg de persconferentie in de video hierboven.