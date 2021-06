Zware regenbuien: A12 tijdlang volledig afgesloten

Het voorspelde onweer van donderdagnacht heeft vooral in de Rupelstreek tot veel water op korte tijd geleid. De A12 staat ter hoogte van Boom zelfs onder water. Het onweer verstoort ook hier en daar het treinverkeer.

Zowel richting Brussel als richting Antwerpen stond de A12 vrijdagochtend onder water. De politie besliste om de A12 in beide richtingen af te sluiten. Richting Brussel was volgens het Vlaams Verkeerscentrum een ongeval gebeurd. Iets voor acht uur is de weg richting Antwerpen volledig vrijgemaakt en richting Brussel is de linkerrijstrook vrij.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om via de E19 naar Antwerpen en Brussel te rijden.

In Aartselaar stond vrijdagochtend de Leon Gilliotlaan deels onder water en ook op het kruispunt van de Boomsesteenweg met Langlaarsteenweg stond er heel wat water op de rijbaan. In Niel was er een melding van wateroverlast in de Potaardestraat.

In Willebroek stond de Ringlaan deels onder water en iets verder, op de Tisseltsesteenweg, kwam de loskade van een bedrijf onder water te staan. Ook in Puurs-Sint-Amands kreeg de brandweer enkele oproepen voor wateroverlast.

NMBS

Ook het spoor kampt met problemen door het weer. Tussen Leuven en Landen (de spoorlijn Brussel-Leuven-Luik) is het treinverkeer stilgelegd door een overstroming. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Er rijden vervangbussen tussen Landen en Leuven, en tussen Landen en Luik. Treinen worden in de mate van het mogelijke ook omgeleid via Leuven en Hasselt. Dat is bijvoorbeeld het geval met de treinen Blankenberge-Genk.

Ook elders heeft het onweer van donderdagnacht tot hinder geleid. Zo is door een blikseminslag de seininrichting gestoord en kunnen er geen treinen rijden tussen Denderleeuw en Geraardsbergen. De NMBS zet daar vervangbussen in.

Ook aan het station van Ciney, in de provincie Namen, zijn de seinen gestoord. Daardoor rijden er geen treinen tussen Ciney en Marloie.