Wat staat op de agenda van het Overlegcomité?

Het Overlegcomité maakt zich vandaag met een later sluitingsuur in de horeca en een grotere binnenbubbel op voor nieuwe versoepelingen vanaf juli.

Sinds 9 juni kan op café opnieuw – binnen en buiten – een pintje gedronken worden tot 23.30 uur ’s avonds. De Vlaamse regering had een punt gemaakt van een geharmoniseerd sluitingsuur. In de oorspronkelijke plannen had de horeca binnen om 22.00 uur moeten sluiten, maar de Vlaamse regering haalde haar slag thuis. En meteen kondigde ze al aan dat ze op het volgende Overlegcomité nog verder zou willen gaan.

Die richting lijkt het nu inderdaad uit te gaan. Het eerste doel van de vergadering vandaag is om het julipakket van het zogenoemde zomerplan te activeren. Gezien de uitstekende coronacijfers is dat slechts een formaliteit. Die cijfers laten zelfs toe om een paar extra versoepelingen door te voeren. Zo bestaat er alvast in de federale regering een vrij grote consensus om vanaf 1 juli tafels met acht personen toe te staan in de horeca. Vandaag is vier het maximum, tenzij een gezin meer leden telt. In de Vlaamse regering wordt zelfs tien als getal naar voren geschoven, zonder dat ze daar een halszaak van wil maken. Samenscholingen op straat zijn vandaag overdag ook beperkt tot tien.

Begrijpelijk

Premier Alexander De Croo (Open VLD) kondigde gisteren in de Kamer alvast aan dat hij de regels zo eenvoudig mogelijk wil maken en harmoniseren. ‘We zullen het Overlegcomité vragen om zo voorspelbaar en begrijpelijk mogelijke regels te maken. We moeten nu veel aantallen in ons achterhoofd houden’, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) daarover gisteren in de Kamer. Op tafel ligt ook de uitbreiding van het aantal personen dat je thuis mag uitnodigen. Dat wordt allicht verdubbeld van vier naar acht personen.

Door de goede cijfers wordt ook het debat opnieuw geopend over het aantal mensen dat op een begrafenis of huwelijk ontvangen mag worden. In het oorspronkelijke zomerplan is sprake van tweehonderd aanwezigen binnen en vierhonderd buiten. Nu ligt een verdubbeling van die aantallen op tafel. Daarnaast wordt ook gekeken of de aantallen voor de evenementen verder omhoog kunnen. Het zomerplan bepaalt momenteel dat de capaciteit binnen vanaf 1 juli wordt opgetrokken tot 2.000 binnen en 2.500 buiten.

Het wordt zaak veel vrijheid te geven, maar met de juiste aantallen de mensen nog even bij de les te houden. ‘Er is zeker perspectief op meer vrijheid, maar de komende weken en ook de eerste weken van juli moeten we wel nog voorzichtig blijven’, aldus De Croo. De premier wees op het nog relatief lage aantal volledig gevaccineerde mensen met een onderliggende aandoening en het sluimerende gevaar van virusvarianten. Het Overlegcomité bekijkt trouwens ook of er geen extra reisbeperkingen nodig zijn voor mensen die komen uit een land waar de Deltavariant prominent is.