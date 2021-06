Politie Hongkong pakt leidinggevenden prodemocratische krant op

De politie van Hongkong heeft donderdagochtend vijf leidinggevenden van de prodemocratische krant Apple Daily opgepakt, zo melden lokale media.

Bij een politieactie werden hoofdredacteur Ryan Law en vier directeurs van de krant gearresteerd, schrijft de South China Morning Post. Ze werden opgepakt op basis van de omstreden veiligheidswet.

De politie bevestigt in een verklaring dat vijf directeurs – vier mannen en een vrouw – van een bedrijf werden gearresteerd. Ze worden ervan verdacht te hebben samengespannen met een vreemd land om de nationale veiligheid in gevaar te brengen.

Eigenaar eerder veroordeeld

De 73-jarige eigenaar van de krant, de Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai, werd eerder al veroordeeld tot een celstraf voor het organiseren van en deelnemen aan samenkomsten zonder toestemming van de autoriteiten, tijdens prodemocratische protesten in 2019.

Peking heeft zowat een jaar geleden een nieuwe nationale veiligheidswet ingevoerd voor de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong. De wet is gericht tegen activiteiten die China als subversief, separatistisch, terroristisch of als een samenzwering beschouwt. Volgens tegenstanders ondermijnt de wet de ruime autonomie die Hongkong was gegarandeerd.

Een enorme politiemacht viel binnen. Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Foto: AP