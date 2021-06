Wat nu met de tickets van Tomorrowland?

Dancefestival Tomorrowland, dat was uitgesteld naar het einde van de zomer, heeft geen vergunning gekregen. Wat als u al tickets had?

De twee weekends die Tomorrowland dit jaar wou organiseren, waren al volledig uitverkocht. En wie zo’n ticket kon bemachtigen, zal voorlopig nog even moeten wachten op een eventuele terugbetaling.

‘We gaan in de komende dagen zeker communiceren over de tickets, maar voorlopig is het nog even bekijken wat we gaan doen. Misschien dat we de beslissing nog aanvechten’, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. ‘Mocht het dan toch echt niet kunnen doorgaan, dan zullen waarschijnlijk heel wat mensen hun ticket overzetten naar 2022.’

Dat deed de organisatie ook al met de 400.000 tickets die in januari 2020 gekocht werden. Ze maken zich dan ook de bedenking dathet festival voor het tweede jaar op rij niet zal kunnen doorgaan en daardoor de wachtrij voor wie het festival in 2022 wil meemaken enorm lang zal worden. Hoe ze dat gaan oplossen, is nog niet duidelijk.

Wilmsen benadruk dat elk ticket gekoppeld is aan een Tomorrowland-account en dat er via die account duidelijk gecommuniceerd zal worden. ‘Dat voor elk type ticket. Zowel voor het eerste als het tweede weekend. Met of zonder camping.’