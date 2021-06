WannaWork veroordeeld tot betalen half miljoen euro: nog een faillissement voor vennootschap van El Kaouakibi?

De Ondernemingsrechtbank heeft WannaWork, een vennootschap van Sihame El Kaouakibi, veroordeeld tot de betaling van ruim een half miljoen euro aan de curator van Point Urbain. Ook voor WannaWork dreigt het faillissement.

Het lijkt erop dat met WannaWork (WW) een volgende vennootschap van Sihame El Kaouakibi in lastige papieren komt. De Ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft donderdag beslist dat de eis van de curator van Point Urbain, een andere vennootschap van El Kaouakibi, gegrond is. WannaWork werd veroordeeld tot de betaling van 510.000 euro aan de curator. ‘Op grond van openstaande rekening courant’, zegt persrechter Frank Vennekens.

Curator Philippe Termote, die aangesteld werd in het faillissement van Point Urbain, had dat geld gevorderd bij WannaWork omdat hij vond dat het tot de rekening courant behoorde. Het ging onder meer om een som van 475.000 euro die door Point Urbain bij verschillende industriëlen was opgehaald om WW op te richten. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat Termote gelijk heeft. Het geld kan dus worden gebruikt om de schulden van Point Urbain aan te zuiveren.

Faillissement

De uitspraak van donderdag zal ontegensprekelijk een gevolg hebben voor de vordering tot faillissement van WW, een vordering die ook door curator Termote werd ingediend. De zaak rond die vordering wordt donderdag 24 juni behandeld voor de Ondernemingsrechtbank.

WannaWork werd destijds opgericht door Sihame El Kaouakibi en haar partner om kansarme jongeren aan werk te helpen. WW werd ondertussen verkocht aan de Copus Group, waaronder rekruteringsbedrijven als Seal en Vivaldis vallen. Over verschillende jaren zou Copus in totaal 1,5 miljoen euro betalen voor WW. ‘Een eerste schijf van 100.000 euro werd meteen naar de persoonlijke vennootschappen van El Kaouakibi en haar partner weggesluisd’, aldus curator Termote. Dat zegt ook de voorlopig bewindvoerder. ‘Ik stel vast dat WW een lege doos is, alles is verkocht. Het moment dat er geld binnenkomt, gaat het meteen weer weg naar de bestuurders.’