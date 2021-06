Enige bod op Boekenbeurs geweigerd

Komt er dit jaar een Boekenbeurs? Het antwoord op die vraag is nog niet duidelijk. Sinds 2017 maakt de vzw Boek.be grote verliezen, en sinds september vorig jaar kreeg Boek.be vanuit de rechtbank bescherming tegen zijn schuldeisers.

Zo’n bescherming tegen schuldeisers kan niet eeuwig blijven duren. Daarom vroeg Boek.be aan de rechtbank om een gerechtsmandataris aan te stellen, om een overnemer te vinden. Nathalie Vermeersch trad in maart van dit jaar aan. ‘Mijn opdracht is nu ten einde’, zegt Nathalie Vermeersch. ‘Er is één bod uitgebracht op Boek.be. De rechtbank vond dat bod onvoldoende en heeft het geweigerd. Boek.be is nu niet meer beschermd tegen zijn schuldeisers.’

Dat wil niet zeggen dat Boek.be failliet is. ‘Deze maand beslist de raad van bestuur van Boek.be of de vzw wordt opgeheven of niet’, zegt Philippe Termote, de advocaat van Boek.be.

In kringen rond de vzw wordt verwezen naar de verkoop van een gebouw in Borgerhout, waar Boek.be tot voor kort zijn hoofd­zetel had. Mogelijk geeft die ­verkoop de vzw extra financiële ademruimte om toch nog door te zetten.