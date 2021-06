David Goffin moet forfait geven voor Wimbledon door enkelblessure

David Goffin (ATP 13) zal later deze maand niet deelnemen aan Wimbledon. Onze landgenoot liep maandag op het grastoernooi in Halle een enkelblessure op. Na verder onderzoek blijkt die ernstig genoeg om hem van het Grandslamtoernooi in Londen weg te houden.

Goffin heeft in 2021 nog niet veel te vieren gehad. In februari won hij wel nog het ATP-toernooi in Montpellier, maar op de Australian Open en Roland Garros - twee toernooien waar hij eerder de kwartfinale haalde - mocht Goffin na de eerste ronde meteen zijn koffers pakken. Op Wimbledon zal hij het tij dus niet keren.

De 30-jarige tennisser liep zijn enkelblessure maandag op in Halle in een wedstrijd Corentin Moutet. Goffin maakte een vreemde schuiver in de tweede set en moest later in de wedstrijd opgeven. Verder onderzoek heeft nu uitgewezen dat zijn enkel te erg gehavend is om aan Wimbledon deel te nemen. Een nieuwe klap dus voor Goffin, die de voorbije jaren al talloze keren met blessures te maken kreeg.