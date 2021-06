Oekraïne heeft eerste overwinning op het EK te pakken na nipte zege tegen Noord-Macedonië

Twee goals en een assist in twee wedstrijden. Ze mogen gerust zijn in de Ghelamco Arena, met de marktwaarde van Roman Yaremchuk zit het na dit EK wel goed. Tegen Noord-Macedonië pakte Oekraïne zijn eerste zege (2-1) op Euro 2020, al was het nog flink zweten in de tweede helft.

Oekraïne en Noord-Macedonië, die twee landen viel donderdagmiddag de eert te beurt het voorprogramma van onze Rode Duivels te verzorgen. Geen topaffiche, zegt u? Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, zeggen wij.

Zaten donderdagmiddag wellicht ook aandachtig voor hun televisietoestel: Michel Louwagie en Ivan De Witte. AA Gent-spits Roman Yaremchuk zou deze zomer maar wat graag zijn droomtransfer versieren. Voor de Buffalo’s zou een sterk EK dan ook mooi meegenomen zijn, kwestie van nog een paar miljoen extra te kunnen vragen voor hun spits.

Oekraïne begon goed aan de match. De mannen in het geel zetten Noord-Macedonië meteen fel onder druk en dat leidde na twaalf minuten tot een eerste kans. Het was Yaremchuk die goed de diepte ingestuurd werd. Hij kon alleen op Dimitrievski af, maar was te onbaatzuchtig, probeerde nog af te leggen voor Malinovskyi en gaf zo Ristovski de mogelijkheid om nog terug te keren. Kans verkeken.

Yarmolenko goed voor goal en assist

Noord-Macedonië knokte zich wel beter in de match, maar Oekraïne behield de controle over de wedstrijd. Iets voorbij het halfuur wisten de Oekraïners opnieuw te dreigen. Dit keer was het Andriy Yarmolenko die alleen voor Dimitrievski verscheen. De Noord-Macedonische keeper stond pal.

In de hoekschop die op de save van Dimitrievski volgde, was het wel prijs. Karavaev devieerde de corner van Malinovksyi goed richting tweede paal. Daar was Yarmolenko goed gevolgd. De Oekraïense kapitein had het leer maar binnen te duwen.

Foto: Pool via REUTERS

Vijf minuten later was het aan Roman Yaremchuk om zijn verkwanselde kans van twintig minuten eerder goed te maken. Het was doelpuntenmaker Yarmolenko die zijn landgenoot met een tik in één tijd opnieuw alleen voor Dimitrievski zette. Dit keer deed Yaremchuk het zelf. Met succes.

Noord-Macedonië kwam er ondertussen nog amper aan te pas. Toch leek de debutant op het EK vijf minuten voor rust te tekenen voor de aansluitingstreffer. Met een listige pass stuurde Bardi Pandev de diepte in. De ouderdomsdeken maakte het knap af … maar vertrok vanuit buitenspelpositie.

De Noord-Macedonische bondscoach greep in bij de rust en gooide met Churlinov en Trajkovski twee frisse krachten in de strijd. Dat resulteerde al na twee minuten in de tweede helft in een nieuwe kans op de aansluitingstreffer. Bushchan redde de poging van Ademi.

Na rust zat er duidelijk meer beweging in het spel van de Noord-Macedoniërs, terwijl Oekraïne te veel op zijn lauweren ging rusten. Tien minuten ver in de tweede helft raakte invaller Trajkovski met een knappe knal de lat. In de rebound haalde Karavaev Goran Pandev neer. De Argentijnse scheidsrechter wees naar de stip. Alioski trapte de elfmeter in twee tijden tegen de touwen.

Foto: Pool via REUTERS

Noord-Macedonië putte moed uit de aansluitingstreffer en ging op zoek naar de gelijkmaker in de tweede helft. Oekraïne kraakte evenwel niet. Een kwartier voor tijd kreeg de ingevallen Tsygankov de kans om de overwinning finaal over de streep te trekken. De flankspeler van Dinamo Kiev legde een heerlijk subtiel balletje van Malinovskyi naast de kooi van Dimitrievski.

Gemiste strafschop

Het wilde écht niet lukken voor Oekraïne. Zeven minuten voor tijd mocht Malinovskyi het proberen vanop de stip. Na een vrije trap raakte Avramovski de bal met de hand, waarna scheidsrechter Rapallini opnieuw floot voor een strafschop. Malinovskyi zette zich zelf achter de bal, maar miste. Van de vijf penalty’s die op dit EK werden genomen, trapte alleen Cristiano Ronaldo de zijne rechtstreeks binnen.

Uiteindelijk bleken de goals van Yarmolenko en Yaremchuk voor rust genoeg voor de eerste zege van Oekraïne op dit EK. Het heeft nu evenveel punten als Nederland en Oostenrijk, die elkaar vanavond nog ontmoeten in een onderling duel. Noord-Macedonië toonde net als tegen Oostenrijk dat het een lastig te bekampen ploeg is, maar lijkt na de match tegen Nederland volgende week finaal zijn koffers te mogen pakken.