Twee doden bij schietincident in Duitse Espelkamp

Bij een schietincident in het Duitse Espelkamp, in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, zijn donderdagmiddag twee mensen om het leven gekomen. Een moordbrigade van de politie in Bielefeld heeft het onderzoek intussen overgenomen. De dader is nog steeds op de vlucht.

De politie had ‘s ochtends een oproep van het noodnummer ontvangen, nadat er in het centrum van Espelkamp meerdere schoten waren gelost. ‘De agenten hebben in de buurt van een woonhuis iemand met schotwonden aangetroffen en in een zijstraat een andere persoon’, liet een woordvoerder van de politie weten. ‘De hulpdiensten, ambulancedokter en een reddingshelikopter werden ingezet, maar uiteindelijk tevergeefs: we moeten nu vaststellen dat we met twee doden te maken hebben.’

Hoewel de speurders in de eerste minuten na het misdrijf vreesden dat ze met een doorgedraaide schutter te maken hadden, gingen ze later uit van moord. Hoe de dader de slachtoffers - een man en een vrouw - kende, is vooralsnog onzeker. Een moordbrigade van de Bielefeldse politie heeft het onderzoek intussen overgenomen. Volgens de plaatselijke krant Westfalen-Blatt zijn politieagenten uit de hele regio opgetrommeld voor de zoektocht naar de dader. Donderdagmiddag werd ook een zogenaamd Spezialeinsatzkommando (SEK), een bijzondere tactische politie-eenheid ingezet.

Espelkamp is een stad van 25.000 inwoners, op 85 kilometer ten westen van Hannover.