Tijdens een persmoment in Genève heeft Joe Biden fel gereageerd op een journaliste die hem een vraag stelde over het succes van zijn topontmoeting met Vladimir Poetin. ‘Als je dat niet begrijpt, zit je in het verkeerde vakgebied’, aldus Biden. Daar kreeg de Amerikaanse president later spijt van en excuseerde zich voor zijn gedrag. Bekijk het hierboven.