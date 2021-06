Valse start voor Belgian Cats op EK: Belgische basketvrouwen krijgen meteen oplawaai van Bosnië

De Belgian Cats hebben hun eerste wedstrijd op het EK basketbal niet kunnen winnen. De Belgische dames konden even wedijveren met tegenstander Bosnië, maar stonden geen moment aan de leiding en gingen in de slotfase helemaal ten onder. De Bosniërs haalden het uiteindelijk met 70-55, waardoor er voor de Cats meteen druk op de ketel komt voor de volgende groepswedstrijd tegen Slovenië.

De Belgische basketvrouwen zijn een van de kanshebbers op eremetaal. Frankrijk, Spanje en Servië zijn de andere favorieten op het EK.

In groep C nemen de Cats het ook nog op tegen Slovenië (vrijdag) en Turkije (zondag). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, die in het Spaanse Valencia gespeeld worden, de tweede en derde spelen barrages. Alleen de vierde moet meteen de koffers pakken.

In 2017 veroverden de Belgian Cats brons in Praag, in 2019 moesten ze zich in Belgrado met een vijfde plaats tevredenstellen.

(dadelijk meer)