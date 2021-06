De Croo wil Hongarije financieel straffen na anti-homowet

Premier Alexander De Croo (Open VLD) is ontstemd over de goedkeuring van een omstreden ‘anti-homowet’ door het Hongaarse parlement. ‘Laat mij duidelijk zijn: er is in Europa geen plaats voor homohaat of discriminatie van de LGBTI-gemeenschap’, zei hij in de Kamer. De premier vindt dat de EU het land financiële sancties moet opleggen.

De wet die de ‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt in Hongarije, werd dinsdag goedgekeurd, op voorstel van de regerende conservatieve partij Fidesz van premier Viktor Orban.

Voor De Croo bewijst de situatie in Hongarije dat het nieuwe rechtsstaatmechanisme van de EU moet worden toegepast. Premier De Croo zei dat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) de kwestie volgende week dinsdag ter sprake zal brengen op de Europese ministerraad Algemene Zaken. ‘Wij zijn hierover ook in gesprek met andere landen, met name de Benelux-landen, en hopen dat andere zich daarbij zullen aansluiten’, zei De Croo in het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden.

‘De EU is geen cashmachine, waaruit je geld kunt afhalen maar je dan niet aan de regels hoeft te houden’, zei De Croo in de Kamer. ‘Europa is een club met duidelijke regels. En dus moeten er ook mechanismen zijn die de leden ertoe dwingen om bepaalde regels te respecteren.’

Volgens de premier moet de Europese Commissie - als ‘hoeder van de fundamentele rechten’ - nu haar rol spelen en zal hij haar daar ook op aanspreken. Zo zou de Commissie het nieuwe rechtsstaatmechanisme kunnen activeren: een ‘conditionaliteitsstelsel’ dat de uitbetaling van Europese subsidies aan lidstaten koppelt aan de naleving van de rechtsstatelijk principes.

‘Het is belangrijk dat we zo’n mechanisme hebben’, zei De Croo. ‘De situatie in Hongarije toont de noodzaak aan van de uitvoering van het conditionaliteitsstelsel.’

Precies over die uitvoering bestaat momenteel discussie. Het hele mechanisme is sinds 1 januari actief, maar de Commissie werkt nog steeds aan specifieke richtsnoeren voor de toepassing ervan. Intussen vechten Hongarije en Polen het nieuwe mechanisme aan bij het Europees Hof van Justitie, dat na de zomer duidelijke richtlijnen zou moeten verschaffen voor de uitvoering. Het Europees Parlement wil tegen de Commissie een juridische procedure starten omdat het vindt dat ze nalaat op te treden tegen landen als Hongarije, terwijl ze dat wel degelijk verplicht is.