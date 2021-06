Derde overlijden vastgesteld in België na inenting AstraZeneca

Er is in ons land een derde overlijden vastgesteld dat in verband wordt gebracht met een inenting met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat blijkt donderdag uit de wekelijkse stand van zaken over het aantal bijwerkingen die door het FAGG wordt bijgehouden. Daarmee worden nu in het totaal vier overlijdens in verband gebracht met een coronavaccin.

Het overlijden kwam er na een geval van het trombose en trombocytopenie-syndroom (TTS), een combinatie van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes. Eerder werden al twee andere overlijdens in ons land gelinkt aan een vaccinatie met Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca. In het eerste geval was er sprake van capillair leksyndroom, een zeer zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door lekkage van vocht uit bloedvaten wat leidt tot zwelling van weefsel en daling van de bloeddruk. In het andere geval gaat het om immuun trombocytopenie, waarbij patiënten antistoffen aanmaken die zich hechten aan het oppervlak van hun eigen bloedplaatjes.

Ook na inenting met het Janssen-vaccin overleed een persoon aan de gevolgen van TTS.

Doeltreffend vaccin

Ondanks de zeldzame bijwerkingen werkt het vaccin van AstraZeneca uitstekend om covid-19 te ver­mijden. Uit het laatste Engelse weekrapport blijkt dat het vaccin 89 procent doeltreffend is tegen symptomatische covid-19.

Maar het AstraZeneca-vaccin heeft ook een nadeel: in zeldzame gevallen veroorzaakt het een trombose, gecombineerd met een laag aantal bloedplaatjes (TTS). Daarom beslisten veel Europese landen om het vaccin alleen te ­reserveren voor de oudere bevolking. In België ligt de leeftijdsgrens op 41 jaar.

Er kregen in België al bijna 1,4 miljoen mensen minstens één dosis van het AstraZeneca-vaccin, 422.499 mensen kregen hun tweede prik al en zijn dus volledig gevaccineerd. In totaal kregen al bijna zes miljoen Belgen een eerste prik, 3.327.377 miljoen Belgen zijn volledig gevaccineerd.