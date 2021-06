Arts die voetballer Eriksen terugbracht: ‘Heel emotioneel toen hij ogen opendeed’

De Duitse UEFA-arts die de Deense voetballer Christian Eriksen zaterdag tijdens een EK-wedstrijd reanimeerde, zei in Duitse media dat hij slechts per toeval aanwezig was in het stadion. ‘Het moment waarop hij zijn ogen opende was erg emotioneel’, zei spoedarts Jens Kleinefeld.

De arts woonde de match tussen Finland en Denemarken per toeval bij in Kopenhagen, nadat hij het medische team eerder een training had gegeven over eerste zorgen. De les werd onmiddellijk realiteit toen het team Eriksen te hulp moest schieten. ‘Ik zag al snel dat het geen gewoon letsel was’, zei Kleinefeld. ‘De spelers hadden hun handen in het haar en ik gaf het medisch team de boodschap met de defibrillator het veld op te rennen.’

Het team had het reanimatieproces al opgestart, eerst met hartmassage en later met de voorbereiding van de defibrillatie. ‘Dan nam ik het over, we gaven hem elektrische schokken en hartmassage’, zei hij. ‘Snelheid is belangrijk, het duurde twee tot drie minuten voor we hem de schokken konden toedienen. Zijn overlevingskansen waren erg hoog.’

Kort na de schokken kwam Eriksen terug bij bewustzijn. Hij opende zijn ogen, en dokter Kleinefeld vroeg of hij terug was. ‘Ja, ik ben hier’, antwoordde Eriksen. ‘Oh shit, ik ben nog maar net 29 jaar geworden.’

‘Dat was een heel emotioneel moment, want bij dat soort noodgevallen zijn in het dagelijkse leven de kansen op succes veel kleiner’, zei Kleinefeld.

De dokter wist dat de voetballer geen hersenschade opgelopen had toen Eriksen kon spreken. Nadien kon de voetballer ook op andere vragen van de arts antwoorden en was hij volledig bij bewustzijn. ‘Ik was er toen voor 99 procent zeker van dat zijn toestand stabiel zou blijven’, zei Kleinefeld nog.

Ondertussen gaat het goed met de middenvelder, maar hij moet wel een defibrillator krijgen. Het gaat om een ICD, een inwendige defibrillator die ingrijpt bij hartritmestoornissen. Volgens de Deense bond heeft Eriksen daar in samenspraak met specialisten toe besloten, na verschillende hartonderzoeken. ‘Christian heeft de oplossing aanvaard. Specialisten uit binnen- en buitenland raden allemaal deze behandeling aan. We moedigen iedereen aan Christian en zijn familie de komende periode rust en privacy te schenken’, klinkt het in een mededeling van de DBU.

Dinsdagochtend stuurde Eriksen een boodschap de wereld in. ‘Ik ben in orde, gezien de omstandigheden. Ik moet nog wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me goed’, schreef Eriksen bij een foto waarop hij in het ziekenhuisbed een duim opsteekt.

De EK-landen hadden ook een boodschap voor Eriksen, voor België mocht Jan Vertonghen de honneurs waarnemen.

Denemarken verloor de partij uiteindelijk tegen Finland met 0-1. Donderdag om 18 uur kijken de Denen in Kopenhagen de Rode Duivels in de ogen.