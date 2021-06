Belgische overheden veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid: ‘Maar we zijn er nog niet’

Vandaag heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel de Belgische overheden collectief veroordeeld voor hun klimaatbeleid. De rechters oordelen dat het Belgische klimaatbeleid zo ondermaats is dat het de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt. ‘Dat is allemaal goed nieuws. Maar we zijn er nog niet’, laat vzw Klimaatzaak optekenen.

België komt zijn internationale klimaatbeloftes niet na. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg donderdag beslist. Vzw Klimaatzaak wint de rechtszaak tegen de vier bevoegde Belgische overheden. ‘Dit is historisch’, zegt voorzitter van vzw Klimaatzaak Serge de Gheldere aan De Standaard. ‘We zijn heel erg blij dat de rechter hierin meegaat.’

Het vonnis van 83 bladzijden is volgens de Gheldere historisch omdat de 58.000 mede-eisers ontvankelijk werden verklaard. ‘Met deze ontvankelijkheid voor burgers schrijven wij geschiedenis op wereldvlak.’ De ontvankelijkheid betekent dat de rechter erkent dat de belangen van de mede-eisers zowel nu als in de toekomst geschonden worden en dat burgers rechtstreeks een reëel risico lopen.

‘Het is de grootste rechtszaak ooit dat in ons land heeft plaatsgevonden. Laat deze uitspraak daarom een wake up call zijn voor onze overheden en dat zie hier nu toch werk van gaan maken.’ Volgens de Gheldere moet er onmiddellijk en prioritair werk gemaakt worden van een doortastend beleid richting een koolstofarme toekomst.

Schending van mensenrechten

Naast de ontvankelijkheid van de mede-eisers, stelt het vonnis dat de drie gewesten gezamenlijk en individueel verantwoordelijk zijn, en dit ondanks de complexe Belgische staatsstructuur. Het gaat dan om de verplichting van het Burgerlijke Wetboek om op een maatschappelijk zorgvuldige manier te handelen en voorzienbare ernstige klimaatschade te voorkomen.

Tot slot stelt het vonnis ook vast dat onze overheden met het huidige klimaatbeleid, artikels 2 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schenden. Die artikels gaan over het ‘recht op leven’ en het ‘recht op eerbiediging van prive´-, familie- en gezinsleven’.

Daarmee zegt de rechter: het is een mensenrecht om gevrijwaard te blijven van gevaarlijke klimaatopwarming en staten hebben de verplichting om dat mensenrecht te beschermen. Het gaat hier om het meest fundamentele mensenrecht, namelijk het recht op leven.

Reductiedoelstellingen

De rechtbank ging niet mee in de eis van Klimaatzaak om concrete reductiedoelstellingen op te leggen. De vzw vroeg dat ons land in 2025 minstens 42 procent minder broeikasgassen zou uitstoten, en in 2030 minstens 55 procent. De Belgische rechters zijn niet zo ver durven gaan als bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse in recente, gelijkaardige processen.

Voor vzw Klimaatzaak is het dus nog niet afgelopen. ‘De rechter heeft besloten om geen concrete doelstellingen te koppelen. Daarom kiezen we in beroep te gaan en zullen we de zaak verder voeren in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.’

Klimaatneutraal 2050

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) respecteert de uitspraak van het Hof over het Belgische klimaatbeleid. Dat stelt ze donderdag in een persmededeling.

Khattabi wijst erop dat het gaat om een veroordeling in rechte, zonder financiële of juridische gevolgen. Het neemt niet weg dat de federale regering de ambitie heeft om ‘meer te doen’, klinkt het in het mededeling.

De regering zal volgens de minister ‘alle federale hefbomen’ aanwenden om de Europese uitstootdoelstellingen tegen 2030 te halen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Ze wil er ook op toezien dat de transitie sociaal rechtvaardig is.

‘Laten we ons klimaatbeleid niet in handen van de rechtbanken leggen, laten we onze verantwoordelijkheid nemen’, besluit Khattabi.