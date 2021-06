Rafael Nadal past voor Wimbledon én de Olympische Spelen: ‘Het doel is om mijn carrière nog te verlengen’

Rafael Nadal (ATP 3) laat zowel Wimbledon als de Olympische Spelen links liggen. Dat maakte de Spaanse tennisser donderdag bekend.

‘Hallo, iedereen. Ik heb besloten om niet deel te nemen aan Wimbledon dit jaar en ook niet aan de Olympische Spelen in Tokio’, aldus de twintigvoudige grandslamwinnaar. ‘Nooit een makkelijke beslissing om te nemen, maar ik heb geluisterd naar mijn lichaam. Na overleg met mijn team heb ik begrepen dat dit de juiste beslissing is.’

Nadal ging er onlangs in de halve finales van ‘zijn’ Roland Garros uit tegen Novak Djokovic. De Spanjaard wil het toernooi in Parijs graag een 14de keer winnen en dus neemt hij rust.

‘Het doel is om mijn carrière te verlengen’, klinkt het. ‘En verder te doen met datgene waarvan ik gelukkig word. Dat is spelen op het allerhoogste niveau en vechten voor mijn professionele en persoonlijke doelen. Het feit dat er slechts twee weken tussen Roland Garros en Wimbledon zitten, maakt het niet makkelijker voor mijn lichaam om te recupereren na het altijd zware gravelseizoen. Het waren twee veeleisende maanden en deze beslissing is er dus eentje voor de middellange en lange termijn.’

Het is de tweede keer dat Nadal afzegt voor de Olympische Spelen. Ook in 2012 was hij er niet bij. Vijf jaar geleden in Brazilië won hij goud in het dubbelspel, in 2008 pakte de Spanjaard de olympische titel in het enkelspel. ‘De Olympische Spelen betekenen veel voor mij en zijn altijd een prioriteit voor een atleet. Ik heb er drie kunnen meemaken en ben vlaggendrager geweest voor mijn land.’

De 35-jarige Nadal schreef het grandslamtoernooi van Wimbledon al twee keer op zijn naam, in 2008 en 2010. Eerder paste Roger Federer voor zijn wedstrijd in de vierde ronde op Roland Garros, na een marathonpartij die hij had gewonnen. De Zwitser wilde niet riskeren om door fysieke klachten het grastoernooi in Londen te moeten missen.