Eind mei heeft het containerschip X-Press Pearl voor de westkust van Sri Lanka twaalf dagen lang in lichterlaaie gestaan na een chemische explosie aan boord. Het schip is inmiddels gezonken en op de stranden spoelen nu tonnen plastic bolletjes aan die het schip vervoerde. Gevreesd wordt ook dat de lading gevaarlijke chemische stoffen zal vrijkomen in het water. Professor Ecotoxicologie Colin Janssen wikt en weegt in bovenstaande video hoe groot de impact van de schipbreuk op het milieu zal zijn.