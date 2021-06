Oppositie roept Antwerpse gemeenteraad in spoed bijeen over PFOS: ‘De Wever moet duidelijkheid geven’

De Antwerpse gemeenteraad komt maandag of dinsdag in spoedzitting bij elkaar over de PFOS-vervuiling. PVDA-fractieleider Peter Mertens had dit gevraag en hij kreeg de steun van Groen, CD&V en Vlaams Belang, waardoor hij een derde van de gemeenteraadsleden heeft die nodig is voor zo’n spoedzitting. De partijen eisen duidelijkheid over wat burgemeester Bart De Wever (N-VA) wist van dit dossier.

Uit een mail van de Oosterweel-bouwheer Lantis aan het stadsbestuur blijkt dat de burgemeester al van 2017 wist dat er problemen waren met PFOS in Zwijndrecht.

‘Burgemeester De Wever moet snel duidelijkheid geven wat hij allemaal wist en waarom er geen actie werd ondernomen om de gezondheidsschade van zijn inwoners te voorkomen’, zegt Mertens. ‘Het gaat hier om een van de grootste dossiers van vervuiling die we gezien hebben en het is bijzonder naïef om te denken dat die mooi aan de stadsgrens met Zwijndrecht ophoudt. Weten dat er PFOS-vervuiling is, en vervolgens als beleidsdrager niets doen, dat is onverantwoord en dat is schuldig verzuim naar honderdduizenden inwoners van Zwijndrecht, Linkeroever, Antwerpen en het Waasland. De Wever kan zich er niet vanaf maken dat het enkel een zaak was voor de burgemeester van Zwijndrecht en de voormalige minister van Leefmilieu.’

Om een extra gemeenteraad te kunnen bij elkaar roepen, is de steun van een derde van de gemeenteraadsleden nodig. Het Vlaams Belang, CD&V en Groen laten al weten deze vraag te steunen. De extra gemeenteraad zal dan maandag of dinsdag plaatsvinden met als enige thema de PFOS-vervuiling.

‘Wat wist het stadsbestuur?’

Groen Antwerpen had zelf eerst gepleit voor een themacommissie deze maandag. Dan vindt sowieso de raadscommissie plaats van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA), die ook ondervoorzitter is van Lantis. Groen-fractieleider Imade Annouri wou dan ook mensen van de afvalstoffenmaatschappij Ovam en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) uitnodigen. Hij steunt nu de vraag voor een extra gemeenteraad.

‘Dit stadsbestuur en de Vlaamse regering waren zo gebrand om “de schup in grond te steken” dat het hen precies weinig uitmaakte wat er allemaal naar boven werd gegraven’, zegt Annouri. ‘In een verkiezingsjaar werd er volop over het project gecommuniceerd, maar zeiden ze niets over de mogelijke gezondheidsrisico’s en vervuiling. Wat wist het stadsbestuur op welk moment en waarom hebben ze ervoor gekozen om wel of niet te communiceren, welke risico’s zijn er op dit moment voor omwonenden én de werkmannen en vrouwen op de Oosterweelwerf zelf?’

Burgemeester Zwijndrecht

De burgemeester van Zwijndrecht, André Van de Vyver (Groen), reageerde vanmorgen ‘verbaasd en een beetje boos’ op het nieuws dat Oosterweel-bouwheer Lantis in 2017 melding maakte van PFOS-vervuiling bij de Oosterweelwerken, maar dat die communicatie nooit bij het gemeentebestuur belandde.