België en Luxemburg denken aan oprichting van gezamenlijk bataljon in Aarlen

België en Luxemburg overwegen een gezamenlijk binationaal bataljon op te richten. Dat heeft François Bausch, de minister van Defensie van het Groothertogdom, woensdag meegedeeld. Mogelijk wordt in juli een intentieverklaring ondertekend.

De gezamenlijke grondeenheid zal onder Belgisch commando worden geplaatst, maar zal door de twee landen samen worden beheerd, zo deelde Bausch mee in Melsbroek, tijdens een bezoek aan de ‘Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit A400M’.

Volgens Bausch geven België en Luxemburg op die manier gehoor aan het NAVO-verzoek om de militaire ambities in het kader van de NATO Defense Planning op te voeren.

Belgen communiceren voorzichtiger

Op 11 juli is er een bijeenkomst van de Belgische en Luxemburgse regering gepland. ‘Het is de bedoeling dat we samen een intentieverklaring ondertekenen om dit bataljon op te richten’, aldus de minister. Vanuit Belgische hoek wordt iets voorzichtiger gereageerd. Daar klinkt het dat het project op de agenda staat van het overleg.

Als locatie voor het gezamenlijke bataljon wordt gedacht aan Lagland, in de buurt van Aarlen en dicht bij de Belgisch-Luxemburgse grens.