Sidi Larbi Cherkaoui verlaat Opera Ballet Vlaanderen voor Genève

Na zeven jaar ruilt artistiek leider dans en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui Opera Ballet Vlaanderen voor Le Grand Théâtre de Genève in Zwitserland. Vanaf de zomer van 2022 wordt hij daar artistiek directeur van het balletgezelschap.

Sidi Larbi Cherkaoui werd in 2015 artistiek directeur van de balletafdeling van Opera Ballet Vlaanderen, net na de fusie tussen Opera Vlaanderen en Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Hij volgde tussenfiguur Assis Carreiro op, die een jaar aan boord bleef nadat Kathryn Bennetts het gezelschap verlaten had uit protest tegen de door de politiek opgelegde fusie tussen opera en ballet.

Cherkaoui was dan al een grote naam in de internationale danswereld. Hij kende grote successen met zijn eigen hedendaagse dansgezelschap Eastman, dat hij bleef runnen naast zijn carrière bij Opera Ballet Vlaanderen. Bij OBV bracht hij een moderne visie binnen op ballet, wat soms botste met het management en een deel van de dansers en het publiek.

‘De voorbije zeven jaar schreef hij mee aan een belangrijk artistiek hoofdstuk van het huis, gaf een nieuw en eigen elan aan het balletgezelschap en liet het publiek kennis maken met een nieuwe generatie dansers en makers’, aldus Opera Ballet Vlaanderen in een persbericht.

Netwerk

Door zijn uitgebreide netwerk in de internationale danswereld haalde Cherkaoui kunstenaars als Marina Abramovic naar Vlaanderen voor de opera Pelléas et Mélisande uit 2018. Hij verkreeg ook de rechten om met het balletensemble beroemde choreografieën te dansen van Pina Bausch, waaronder Café Müller en Le sacre du Printemps.

‘Als iemand ons huis verlaat voor een andere instelling is dat altijd met een mengeling van trots en spijt’, schrijft Jan Vandenhouwe, artistiek directeur van OBV. De deuren blijven weliswaar open, klinkt het in het persbericht. ‘Zijn choreografieën maken deel uit van het levende en actuele erfgoed van het gezelschap. Het werk van Cherkaoui zal een vaste waarde blijven binnen het repertoire van Opera Ballet Vlaanderen.’

‘Ik verlaat het huis en kijk uit naar nieuwe uitdagingen, maar ben zeker niet helemaal weg’, aldus Cherkaoui. ‘De band met de dansers en het hele team zal altijd blijven.’

Sidi Larbi Cherkaoui blijft nog volgend seizoen actief bij Opera Ballet Vlaanderen. Zijn dansvoorstelling Noetic staat begin 2022 geprogrammeerd in de Stadsschouwburg in Antwerpen en in Opera Gent. Na dat seizoen gaat hij aan de slag bij Le Grand Théâtre de Genève. Daar is Aviel Cahn directeur, die Cherkaoui binnenhaalde toen hij nog artistiek leider was van Opera Ballet Vlaanderen.