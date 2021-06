De geschenken van Joe Biden: een zonnebril en een fiets

De Amerikaanse president Joe Biden wilde tijdens zijn reis naar Europa bewijzen dat de vriendschappelijke banden opnieuw moeten worden aangehaald met zijn bondgenoten. Hij had dan ook een aantal bijzondere geschenken mee, ook voor Vladimir Poetin.

Het is gebruikelijk dat wereldleiders elkaar geschenken geven bij officiële bezoeken, vaak met de nodige aandacht voor symboliek en persoonlijke relaties.

De relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten mag dan wel bekoeld zijn, dat weerhield Biden er niet van om voor zijn ambstgenoot Poetin geschenken mee te brengen. De legendarische Ray-Ban Aviator is al jaren een hype, en die is alleen maar toegenomen sinds Biden president werd. Nu heeft ook Poetin een ‘aviator’ zonnebril, Biden gaf hem namelijk een gepersonaliseerd exemplaar van Randolph USA. Dat bedrijf, gelegen in Massachusetts, maakt sinds 1978 zonnebrillen voor gevechtspiloten voor het Amerikaanse leger en de Navo-bondgenoten.

Joe Biden met zijn bekende zonnebril. Foto: AFP

Daarnaast kreeg Poetin ook een kristallen beeldje van een Amerikaanse bizon, symbool voor kracht, eenheid en veerkracht. Het beeldje werd gemaakt door het New Yorkse bedrijf Steuben Glass. Biden op zijn beurt kreeg een schrijfset met typische Russische ‘chochloma’-beschildering, met het woord Moskou erop.

Een fiets voor Johnson

Bidens reis begon echter in Groot-Brittannië, waar hij ontvangen werd voor de G7-top. Omdat de Britse premier Boris Johnson vaak gespot wordt op zijn fiets in Londen, besloot de Amerikaanse delegatie een gepersonaliseerde, handgemaakte fiets te schenken. Een klein bedrijf uit Philadelphia, Bilenky Cycle Works, kreeg de opdracht om in een aantal dagen de fiets te maken. Normaal gezien duurt het maanden voor een exemplaar klaar is, maar nu had het bedrijf met vier werknemers slechts tien dagen. Het budget van de overheid was 1.500 dollar, en hoewel de startprijs voor een fiets van Bilenky Cycle Works normaal gezien 4.500 dollar is, besloot eigenaar Stephen Bilenky in te gaan op de vraag. ‘Het waren tien hectische dagen’, zei Bilenky. De blauwe fiets staat bol van de symboliek: de Britse vlag is erop aangebracht, de handtekeningen van zowel Johnson als Biden, en ook op de helm staan de vlaggen van beide landen.

Johnson gaf Biden een ingelijste foto van een muurtekening in Edinburgh. Op de tekening staat Frederick Douglass, een voormalige slaaf die een voortrekkersrol opnam in de strijd tegen slavernij in de 19e eeuw. De afbeelding werd door Ross Blair geschilderd en de foto werd genomen door Melissa Highton.

De First Lady, Jill Biden, kreeg een eerste editie van het boek The apple tree van Daphne du Maurier. Carrie Johnson, de kersverse vrouw van de premier, kreeg een lederen zak gemaakt voor vrouwen van militairen, en een zijden sjaal.

In ons land werden geen geschenken uitgewisseld. Hoewel Biden wel op audiëntie ging bij koning Filip, was er geen koninklijk cadeau voorzien. Dat kwam omdat het niet ging om een staatsbezoek, maar een ontmoeting met de koning in het kader van een multilaterale Navo-top. Biden liet wel iets achter, een boodschap in het Gulden boek, een soort gastenboek van België.

Een bal voor Trump

In 2018 kreeg de toenmalige president Trump na het WK voetbal in Rusland een WK-bal uit de handen van Poetin, omdat het toernooi in 2026 deels in de Verenigde Staten zal plaatsvinden.