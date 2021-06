Voor de kust van Talcahuano in Chili werden zaterdag tientallen zeeleeuwen achternagezeten door enkele orka’s. De wanhopige zeeleeuwen zagen een vissersboot en probeerden aan boord te klimmen om aan de roofdieren te ontkomen. De kapitein van de boot was onder de indruk van het gebeuren, maar was oprecht bezorgd dat zijn boot beschadigd zou geraken of in het ergste geval zou kapseizen. Bekijk het in de video hierboven.