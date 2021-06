Burgemeester Zwijndrecht niet op de hoogte gebracht van PFOS-vervuiling: ‘betreurenswaardig’

De burgemeester van Zwijndrecht, André Van de Vyver (Groen), reageert ‘verbaasd en een beetje boos’ op het nieuws dat Oosterweel-bouwheer Lantis in 2017 melding maakte van PFOS-vervuiling bij de Oosterweelwerken, maar dat die communicatie nooit bij het gemeentebestuur belandde.

Lantis stuurde in 2017 een mail naar leden van de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur en heel wat van hun kabinetsmedewerkers om aan te kaarten dat de PFOS-verontreiniging veel groter bleek dan verwacht. Daarin stelt Lantis dat de kans reëel is dat er ook in Zwijndrecht bodemverontreiniging opduikt en stuurt het aan op metingen.

• Dossier PFOS-vervuiling: wie is wie?

Er volgt in 2017 ook nog een rapport van toxicoloog Jan Tytgat, die op de mogelijke gezondheidsrisico’s van PFOS-verontreiniging wijst. Afvalstoffenmaatschappij OVAM beslist uiteindelijk om niet breder over de zaak te communiceren omdat de gemeten waarden onder de toen gehanteerde normen vielen.

‘Ik heb mijn mailbox nog eens doorzocht, maar niets gevonden’, stelt Van de Vyver schamper. ‘Ook dat rapport van meneer Tytgat hebben wij pas onlangs in handen gekregen’, aldus de Zwijndrechtse burgemeester. ‘We hebben, na een melding van een milieuactivist, zélf stalen moeten laten nemen voor de bal aan het rollen is gegaan. Dat is natuurlijk allemaal betreurenswaardig.’

• 3M kan verjaardagsfeestje best vergeten

Van de Vyver zegt wel tevreden te zijn dat verschillende instanties nu wel in actie geschoten lijken te zijn. ‘Er is ook een soort intendant aangesteld door de Vlaamse regering en die man boezemt op het eerste gezicht vertrouwen in’, zegt hij. ‘Hopelijk zal hij zijn werk goed kunnen doen.’ Het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wenste niet te reageren op het nieuws over de communicatie uit 2017, meldt Belga.

Overzicht | PFOS-vervuiling Zwijndrecht PFOS is een moeilijk afbreekbare chemische stof gebruikt in producten om ze water- en vuilafstotend te maken.

PFOS stapelt zich op in het lichaam en wordt gelinkt aan een verstoorde hormoonbalans, een verhoogde kans op kanker en een verzwakt immuunsysteem

Het Amerikaanse bedrijf 3M produceerde PFOS in zijn vestiging in Zwijndrecht. Daarbij zijn grote hoeveelheden PFOS in de bodem en het grondwater terechtgekomen.

3M stopte in 2002 met de productie van PFOS, officieel omdat het niet of nauwelijks afbreekbaar is.

Zwijndrecht staat bij wetenschappers al meer dan tien jaar bekend als PFOS-hotspot.

De 3M-site grenst aan de werf van de Oosterweelverbinding, waar binnenkort de graafwerken beginnen. Milieuverenigingen klaagden aan dat daardoor tonnen besmette grond zullen bovenkomen.



Uitgebreid overzicht PFOS in Zwijndrecht