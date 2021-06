Podcasttips | Dompel je onder in de EK-gekte of bewandel de afwijkende levenspaden van twee broers

Elke week vist redacteur Max De Moor uit het onmetelijke podcastaanbod de verhalen of gesprekken op die je gehoord moet hebben. Ze verschijnen eerst in de nieuwsbrief en daarna als artikel.

Met het EK voetbal is de zomer voor velen nu echt begonnen. Zullen onze Rode Duivels de verwachtingen inlossen? Economieredacteur en voetbalkenner Nico Tanghe schat hun kansen hoog in op DS Vandaag. Misschien is het wel de laatste kans voor de zogenaamde gouden generatie?

Wie zich volledig wil onderdompelen in de EK-gekte, heeft ruim de keuze uit talloze sportpodcasts. Ik polste de voetballiefhebbers op onze redactie naar hun favorieten. Maar niet iedereen heeft de voetbalmicrobe te pakken. Zij kunnen deze week schrijfster Virginie Loveling herontdekken of de wisselende levenspaden van twee Nederlands-Afghaanse broers bewandelen.

En daar is de EK-gekte

Zolang België in het toernooi zit, brengt zusterkrant Het Nieuwsblad met de Sjotcast elke dag verslag uit van het EK 2021. Arno Vanhollebeke, videojournalist bij De Standaard, luistert trouw elke aflevering. ‘De mix tussen inhoudelijke analyses en kleinere faits divers zit goed’, vindt hij. ‘Je merkt dat de presentatoren inmiddels goed op elkaar ingespeeld zijn.’ De afleveringen duren ongeveer een halfuur. Op niet-wedstrijddagen ontvangen ze een gast.

Beluister Sjotcast >

Ook De Tribune van Sporza trekt elke dag het veld op, maar dan met iets kortere afleveringen van een kwartier tot 20 minuten. Het live-gevoel wordt versterkt door telefoongesprekken met de commentatoren ter plaatse.

Beluister De tribune >

Friends of Sportsvan Telenet Play trekt dan weer de BV-kaart. Na elke match van de Duivels trekken hosts Sam en Evert van de voetbalpodcast MIDMID een uur uit met bekende voetballiefhebbers, zoals Gilles De Coster en Rik Verheyen.

Beluister Friends of Sports >

Koolcastis een nieuwkomer in het genre, maar journaliste Anouk Torbeyns is al fan. ‘Frisse gezichten met een frisse stijl’, zegt zij over het jonge drietal dat samen met gasten, zoals voetballers Joel Nganga en Keres Masangu, terugblikt op de afgelopen speeldag. Het ontdekken waard!

Beluister Koolcast >

Hoe wijkt iemand af van het rechte pad?

De premisse van Sorry voor mijn broertje, een zevendelige podcast van 3FM en KRO-NCRV, intrigeert: ‘Wat maakt dat de ene broer een toonbeeld wordt van zijn generatie, en de ander een schrikbeeld?’ Broers Nabil en Nahib zijn op jonge leeftijd gevlucht van Afghanistan naar Nederland. De ene belandt in de jeugdgevangenis, terwijl de andere afstudeert en een goede baan vindt. Het verhaal begint spannend met het moment waarop de familie opgeschrikt wordt door de nachtelijke arrestatie van Nabil. Daarna wordt de familiegeschiedenis uit de doeken gedaan. Beklijvend.

Beluister Sorry voor mijn broertje >

Fixdit morrelt aan de literaire canon

In januari braken auteurs Annelies Verbeke, Fleur Speet, Jannah Loontjens en Manon Uphoff in De Standaard Letteren een lans voor meer vrouwelijke auteurs in de literaire canon. Het collectief bleef niet bij de pakken zitten en verzorgde intussen een heruitgave van het 100 jaar oude Revolverschot van Virginie Loveling.

Nu is er ook een podcast in samenwerking met literair tijdschrift De Gids. De eerste aflevering is volledig opgehangen aan Loveling. De schrijfster wordt met veel bewondering en kennis opgerakeld door Annelies Verbeke en Jannah Loontjens. Ze krijgen daarbij hulp van Loveling-kenners Leen Huet en Bert Van Raemdonck.

Beluister Fixdit >

Om af te sluiten geef ik graag nog wat nieuws mee: op 3, 4 en 5 december organiseert De Standaard samen met de stad Oostende een podcastfestival in het Kursaal. En dat belooft meer dan een feest voor het oor te worden. Belgisch en internationaal podcasttalent geven workshops en lezingen. Er zullen luistersessies plaatsvinden en uiteraard ook een prijsuitreiking. Je hoort er binnenkort meer over.

