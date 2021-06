Massa volk op illegale zwemspot in Gent ondanks zwemgevaar

Zwemmen mag er niet. Er liggen gevaarlijke objecten op de bodem. Er is een verraderlijke onderstroom. Je kan een boete krijgen. De e-colibacterie zit in het water. Alles wordt geprobeerd om de Gentenaars weg te houden uit het water van het Houtdok, met weinig succes.

Het Houtdok is voor de tweede zomer op rij een hotspot voor heel wat jonge Gentenaars die op zoek zijn naar wat water. Woensdagnamiddag zaten de zitkaaien aan het voormalige industriehok vol met zonnekloppers. Tientallen (honderden?) mensen doken het water in voor wat afkoeling.

Dat mag niet, geven grote borden aan de randen van het Houtdok aan. Er zijn extra borden gezet, die waarschuwen voor de e-colibacterie in het water. Maar veel haalt dat niet uit, was woensdag duidelijk vast te stellen.

Foto: FVV

Vorig jaar werd de politie regelmatig naar het Houtdok geroepen, zelfs de brandweer kwam eraan te pas. Maar door de drukte op de Blaarmeersen, heeft de politie al werk genoeg.

Het stadsbestuur van Gent staat voorlopig machteloos. Het water is in beheer van een Vlaams agentschap, De Vlaamse Waterweg. Daar klinkt het steevast dat het water te vervuild is om zwemmen toe te laten. Er zijn wel plannen om er een jachthaven aan te leggen.