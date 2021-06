Consumptiecheque kan tot 2022 overal worden gebruikt

De consumptie­cheques die bedrijven gaven aan hun werknemers, zullen tot eind 2022 geldig blijven. Bovendien zijn ze vanaf 1 augustus overal te gebruiken. Dat heeft de ministerraad beslist.

De cheque kwam er vorig jaar om werknemers te belonen die in moeilijke omstandigheden zijn blijven werken. Ze waren echter maar in een beperkt aantal winkels en horecazaken te besteden. Binnenkort zouden ze vervallen.

De regering dokterde daarom op vraag van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri een oplossing uit. Bedoeling is dat de cheques vanaf 1 augustus overal te besteden zijn. ‘Wie een cheque heeft, zal er nu eindelijk wel mee terecht kunnen in zijn favoriete schoenenwinkel, schoonheidssalon of café’, zegt Lanjri. Ook de geldigheid wordt verlengd: tot eind volgend jaar. De digitalisering van de cheques is nog geen feit, maar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil er wel werk van maken.

De regeling geldt niet alleen voor de consumptiecheques, maar ook voor de coronapremie die straks wordt uitgedeeld in bedrijven die het ondanks de crisis toch goed hebben gedaan. Dat is een afspraak die werd gemaakt naar aanleiding van het loonoverleg. Naast de 0,4 procent loonsverhoging kunnen bepaalde bedrijven ook een coronapremie van maximaal 500 euro uitdelen.