Zwoel weer met kans op onweer

Het is donderdagochtend wisselend bewolkt met vooral over de westelijke landshelft kans op onweersbuien. In het oosten verwacht het KMI de breedste opklaringen en blijft het mogelijk de hele dag droog.

In de late namiddag neemt overal de kans op enkele onweersbuien toe vanaf de Franse grens. Die zijn eventueel vergezeld van veel neerslag in korte tijd, wat hagel en rukwinden tot 75 km/u. De maxima gaan van 25 graden aan zee tot 32 graden in de Kempen. Er staat een matige zuidenwind. Aan zee steekt er ‘s namiddags een zwakke tot matige noordwestenwind op, gekoppeld aan de zeebries.

Donderdagavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met lokaal kans op een warmteonweer. Later tijdens de nacht lijkt een onweerscomplex vanaf het zuiden over ons land te trekken. Lokaal kan dit gepaard gaan met veel neerslag op korte tijd, hagel en rukwinden tot 75 km/u. We krijgen nog steeds hoge minima van 15 graden aan zee tot 20 of 21 graden in het centrum, bij een veelal zwakke en veranderlijke wind

Vrijdag start de dag met enkele buien die vanuit Frankrijk richting Nederland trekken. Lokaal is daarbij onweer mogelijk. Overdag is het tijdelijk vaak droog met soms brede opklaringen. Later in de namiddag neemt de kans op enkele onweersbuien opnieuw toe. Vooral over de westelijke landshelft kunnen deze hevig zijn. Het is nog warm met maxima van 23 graden aan zee tot 30 à 32 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak uit noordoost en ruimt in de namiddag naar het zuiden en wordt matig.

Zaterdag start de dag op veel plaatsen met lage wolken over het westen en centrum. In het oosten zijn er brede opklaringen. Later verschijnen er ook elders opklaringen. Op een lokaal buitje na blijft het droog. De maxima liggen rond 17 graden in het westen, 24 graden in het centrum en 27 tot lokaal 28 graden in Belgisch Lotharingen en de Kempen.

Zondag is het vaak bewolkt en kunnen al in de ochtend enkele onweersbuien ons land bereiken vanaf de Franse grens. Daarna wordt het tijdelijk droger, maar in de loop van de namiddag of avond neemt de kans op onweer weer toe. Het wordt zowat 21 graden aan zee en 24 tot 27 graden elders.