China lanceert voor het eerst bemande missie naar eigen ruimtestation

China heeft donderdag voor het eerst een bemande missie naar zijn eigen ruimtestation gelanceerd.

De ruimtecapsule Shenzhou-12, met drie taikonauten aan boord, werd om 3.22 uur (Belgische tijd) gelanceerd op de basis van Jiuquan, in de Gobiwoestijn.

Het is de bedoeling dat Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) en Tang Hongbo (45) drie maanden doorbrengen in de eerste module van het Chinese ruimtestation Tiangong (‘Hemels Paleis’).

De reis naar het in aanbouw zijnde ruimtestation is de eerste bemande Chinese ruimtemissie in vijf jaar.

Foto: AP