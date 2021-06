CureVac haalt in cruciale vaccinstudie effectiviteit van slechts 47%

Het coronavaccin van het Duitse biotech CureVac NV heeft een effectiviteit van slechts 47%. Dat deelde het bedrijf woensdag mee. Het kandidaatvaccin voldoet daardoor niet aan de vooraf opgelegde criteria. De Europese Commissie had miljoenen dosissen besteld bij het bedrijf. België tekende in op 2,9 miljoen dosissen.

De resultaten zijn gebaseerd op 134 coronagevallen bij zo’n 40.000 vrijwilligers in Latijns-Amerika en Europa, van wie 2.000 in België. Volgens het bedrijf leidden minstens 13 virusvarianten tot de besmettingen in de studie, waarbij 57 procent meer besmettelijke varianten waren. Slecht één besmetting was toe te schrijven aan de coronavariant zoals die eind 2019 in Wuhan, China ontdekt werd. De Wereldgezondheidsorganisatie rekent bij vaccins op een effectiviteit van 70 procent.

CureVac meldt verder dat de tussentijdse resultaten suggereren dat het vaccin effectief is voor jongere deelnemers, maar dat effectiviteit niet bewezen is bij 60-plussers. Die laatste groep loopt nochtans het hoogste risico op ernstige covid-19.

Viroloog Johan Neyts noemde het nieuws op Twitter ‘onverwacht’ aangezien de technologie van het vaccin vergelijkbaar is met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die een effectiviteit van zo’n 90 procent optekenden. Het CureVac-vaccins werkt net zoals zoals die vaccins met mRNA.

Tegenslag voor CureVac; vaccin biedt slechts 47% bescherming (interim analyse) en voldoet dus niet. Wat onverwacht. Technologie is vergelijkbaar met Pfizer/Moderna. Ik mag er niet aan denken hoe het zou zijn mochten Pfizer/Moderna/AZ/J&J ook waren gefaald. https://t.co/cPbsEQz8tt — Johan Neyts (@neyts_johan) June 16, 2021

Tegenvaller

Het nieuws is een enorme tegenvaller. Het vaccin had immers gebruikt kunnen worden in lage- en middeninkomenslanden die achterlopen in het vaccineren van hun bevolking. CureVac zou ook op een minder lage temperatuur bewaard moeten worden dan de Pfizer- en Modernavaccins. Verder werd het vaccin als een mogelijk alternatief beschouwd voor mensen die niet binnen de onlangs opgelegde leeftijdsgrenzen vallen voor de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca.

De tegenvallende effectiviteit is een tweede tegenslag voor de vaccinstudie. Vrijwilligers begonnen immers af te haken omdat ze in aanmerking kwamen voor de reguliere vaccinatiecampagne.

Ondanks het slechte nieuws worden de studies wel voortgezet. ‘De uiteindelijke effectiviteit kan nog veranderen’, aldus ceo Franz-Werner Haas. ‘We hadden gehoopt op sterkere resultaten in de tussentijdse analyse, maar we hebben ontdekt dat het moeilijk is om een hoge werkzaamheid te bereiken met deze ongekende reeks van virusvarianten.’.

405 miljoen doses

CureVac, dat gesteund wordt door de Duitse overheid, wou in 2021 tot 300 miljoen doses van het vaccin produceren, en tot 1 miljard doses in 2022. Het werd door Europa beschouwd als een van de interessantere vaccins van de honderden vaccins die nog in aandacht zijn.

Het Duitse bedrijf had voorlopig enkel met de Europese Unie een grote leveringsovereenkomst gesloten. In november bestelde de Europese Commissie 405 miljoen doses van het vaccin, waarvan 180 miljoen optioneel. België tekende in op 2,9 miljoen dosissen.