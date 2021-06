Architectenbureau Robbrecht en Daem dagvaardt museum

Het architectenbureau Robbrecht en Daem stapt naar de rechter, nu het Museum Boijmans Van Beuningen in ­Rotterdam van plan is hun aanbouwvleugel uit 2003 te slopen.

Het museum Boijmans Van Beuningen is sinds 2019 dicht en bereidt een grondige renovatie voor. De plannen lopen niet van een ­leien dakje. Het kostenplaatje loopt fors op en het ontwerp van bureau Mecanoo moest recent bijgestuurd worden omdat het te ­weinig rekening hield met het beschermde stadsgezicht in Rotterdam.

NRC maakte nu bekend dat Robbrecht en Daem de verbouwing voor de rechter wil aanvechten. Het Gentse bureau voegde in 2003 een aanbouw met grote glaspartijen aan het museum toe, een verbouwing die 17 miljoen euro kostte. De vleugel moet in de nieuwe plannen verdwijnen, om de oorspronkelijke architectuur vrij te maken. Paul Robbrecht vecht dat aan.

Aan NRC zei hij dat de entree een extra laag toevoegt en ‘dat de geschiedenis van het museum­gebouw er een is van gelaagdheid’. Het plan voor de sloop circuleert al twee jaar, maar werd deze week ­bekrachtigd in een brief van de ­Rotterdamse wethouder Bouwen. Robbrecht betreurt dat het museum nooit een afdoende uitleg gaf of een alternatief overwoog.