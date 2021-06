Sergio Ramos vertrekt bij Real Madrid

Real Madrid neemt afscheid van een icoon. De Spaanse centrale verdediger Sergio Ramos (35) zal de club verlaten.

Op de website van de Spaanse topclub staat te lezen dat er morgen, in aanwezigheid van voorzitter Florentino Perez, een eerbetoon zal zijn voor Sergio Ramos. De Real-kapitein verlaat de club, meldt het korte persbericht. Morgen volgt meer uitleg op een persconferentie met Ramos.

Sergio Ramos speelt al sinds 2005 bij Real. Hij kwam toen over van Sevilla. Na zestien jaar zet hij dus een punt achter zijn carrière in de Spaanse hoofdstad. Hij werd vijf keer kampioen met Madrid, won vier keer de Champions League en twee keer de Spaanse beker. Op het EK komt Ramos niet in actie. De Spaanse bondscoach Luis Enrique liet hem thuis.